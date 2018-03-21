Экспорт из Армении в США станет проще: итоги заседания Совета по торговле и инвестициям США-Армения

Армянская служба «Голоса Америки». Соединенные Штаты, оказывая поддержку развитию экономики Армении, предоставляет льготные условия армянским предпринимателям для экспорта в США некоторых видов товаров армянского производства. И хотя этой возможностью пользуются крупные предприниматели, представителям малого и среднего бизнеса существующие процедуры кажутся сложными.

Проблему попытались решить в ходе прошедшего в Вашингтоне заседания Совета по торговле и инвестициям США-Армения, рассказывает руководитель армянской делегации, заместитель министра экономического развития Ованнес Азизян: «Мы договорились обсудить, как можно оказать поддержку в основном армянским экспортерам малого и среднего бизнеса и помочь им в вопросе документального обеспечения этих процессов».

Для Армении Соединенные Штаты являются одним из важнейших экономических партнеров, отмечает Ованнес Азизян. По его словам, в 2017 году армяно-американский торговый оборот значительно увеличился: «В 2017 году торговый оборот в плане товаров составил более 200 миллионов долларов, это, по сравнению с прошлым годом, 70-процентный рост.

Прошедшая в Вашингтоне встреча показала, что и в Армении, и в США заинтересованы в углублении экономического партнерства.

«Углубление означает не только обеспечение определенной активности торгового оборота или инвестиций, но и во многих случаях диверсификацию», — отмечает заместитель министра.

Сегодня из Армении в США экспортируются не только товары, произведенные в стране, но и услуги, в число которых входит продукция сферы информационных технологий, программирования. Именно в этом направлении армяно-американское сотрудничество имеет серьезный потенциал.

Армянская сторона уверяет, что Еревану в вопросе развития экономического сотрудничества с США никоим образом не препятствует членство в созданном Москвой Евразийском экономическом союзе: «Являясь членом Таможенного союза, ты имеешь ограничения в определенных процессах, которые касаются в основном режима свободной торговли, порядка таможенных процедур, а что касается других направлений деятельности, то для них ты имеешь максимальную свободу».

Арман ТАРДЖИМАНЯН