В парламенте поднят вопрос бездельничающих, некомпетентных и необразованных послов

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил вчера на обсуждение НС РА проект поправок в Закон РА «О дипломатической службе», которым предлагается изменить порядок назначения и увольнения послов в соответствии с новой Конституцией. Должность посла административная, заместителей министра иностранных дел – политическая. В законе уточнены те вопросы, которые связаны с ротацией и продвижением дипломатов. Послы будут назначаться президентом страны, но по предложению премьер-министра.

Председатель комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян поинтересовался, нет ли возможности предоставить комиссии какую-то роль, чтобы в ней проводились встречи с послами до их назначения. Шаварш Кочарян ответил, что при разработке проекта не прошло даже предложении о назначении послов по представлению Министерства иностранных дел и предложению премьер-министра.

Ашотян пояснил, что это не вопрос амбиций, может быть, до назначения они попытаются пригласить кандидатов в парламент.

Депутат фракции «Царукян» Геворг Петросян в своем выступлении коснулся некомпетентных послов, далеких от дипломатического образования, не обладающих опытом дипломатической работы и не понимающих сути этого статуса: «У нас нет природного газа, нет черной икры, нет нефти, и ограниченные возможности нашего государства надо возместить гибкой дипломатической работой. Я не называю имен, но сегодня мы видим, как в ответственных отношениях, в отношениях с важными странами Армению представляют совершенно некомпетентные люди. Человек, который никогда не занимался дипломатической работой, не имеет дипломатического образования, оказывается на должности посла, считает себя свободным от всех хлопот и обязанностей и начинает заниматься праздным самолюбованием, решая личные вопросы». Он посоветовал ввести такое юридическое регулирование вопроса, чтобы в посольском кресле не оказывались случайные люди.