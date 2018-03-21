Депутаты выражают недовольство: законы обсуждаются в парламенте скороговоркой

Сегодня в Национальном Собрании Армении обсуждались во втором чтении проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу. В законопроекте предлагается пересмотреть институт понятых. Заместитель председателя Следственного комитета Артур Гамбарян в связи с этим отметил, что институт понятых остался еще с советских времен, он исчерпал себя, и поэтому участие понятых в ряде следственных действий будет сокращено.

Следственный комитет считает, что следователям часто для выполнения каких-то следственных действий приходится искать понятых, и это не только дает место для споров, но как показывает и практика, зачастую формально дают кому-нибудь на подпись. Отныне некоторые следственные действия с участием понятых будут заменены на видеосъемку.

На голосование парламента был также вынесен законопроект «О местных пошлинах и платежах», который запрещает продажу отдельным лицам материалов для фейерверков, и для организации фейерверков потребуется разрешения главы общины. Проект был принят полностью 97 голосами. Депутат от «блока «Елк» Артак Зейналян заявил, что, поскольку данным законом некоторые нарушения криминализируются, он предпочитает не участвовать в голосовании, хотя «Елк» поддерживает законопроект.

В первом чтении 97 голосами «за» был принят законопроект о внесении изменений в закон «О телевидении и радио».

Во время голосования по закону о международных договорах член фракции «Елк» Геворг Горгисян выразил недовольство, что этот закон является основополагающим, представлен вместе с 35 смежными законами, и на их обсуждение отведен все лишь час времени. «Я понимаю, что многие в этом зале не хотят работать, но есть люди, которые хотят обсуждать все это. Только из-за этого мы будем голосовать против данного закона. Я прошу Совет установить нормальное время, чтобы мы имели возможность по-людски обсудить и понять, за что мы голосуем ».

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян указал, что он предложил установить в парламенте для основных законов принцип 3-часового обсуждения. Не то повестка дня исчерпывается быстро, законы обсуждаются скороговоркой, и в оставшиеся два дня четырехдневных заседаний они не знают, чем им заняться, чтобы дни проходили интересно.

За поправки к закону «О дипломатической службе» проголосовали 65 депутатов. До этого член фракции «Выход» Эдмон Марукян сказал, что он является содокладчиком проекта, и в нем имеется много недостатков, которые будут исправлены во втором чтении.