The Washington Post: Трамп поздравил Путина вопреки рекомендациям

Радио Свобода. Президент США Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник не воспользовался рекомендациями своих советников по национальной безопасности, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В материалах, подготовленных для Трампа, содержалась четкая рекомендация в ходе разговора воздержаться от поздравлений Путину с победой на выборах президента России, пишет газета. Трамп, однако, начал разговор с поздравлений, о чем впоследствии сообщили и Белый дом, и Кремль.

В материалах, как утверждается, также содержалась рекомендация поднять перед Путиным вопрос об отравлении в Британии Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвиняет Россию. Трамп, однако, не стал говорить с Путиным о Скрипале, они обсудили Северную Корею и другие вопросы международной политики.

Источникам Washington Post неизвестно, сознательно ли Трамп проигнорировал рекомендации или же не ознакомился с ними до звонка Путину.

Белый дом не комментировал сообщения о рекомендациях не поздравлять Путина. Трамп ранее неоднократно критиковал СМИ за публикацию «утечек» из его администрации.

Звонок с поздравлениями российскому президенту раскритиковал сенатор Джон Маккейн, назвав его «оскорблением российского народа», который, по мнению сенатора, был лишен права на свободный выбор. Сенатор Боб Коркер призвал не обращать на звонок особого внимания, поскольку президент США, по его словам, ранее поздравлял лидеров «и более тоталитарных режимов», чем российский.

18 марта Владимир Путин был переизбран президентом России на четвертый срок, получив, по официальным данным, рекордное число голосов. Международные наблюдатели отметили отсутствие реальной конкуренции на выборах.

Путина поздравили с победой лидеры многих стран мира, в том числе Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Президент Франции в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос о «деле Скрипаля».

Фото — Радио Свобода