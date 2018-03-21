Ашотян напомнил, что «Пашинян развалил АНК»: «Надеюсь, что «Елк» не постигнет та же участь»

Вчера председатель комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян во время парламентского часа объявления коснулся фракции «Елк» и особенно речи Пашиняна о пронизанном фальшью государстве. Ашотян напомнил, что он предлагал блоку «Елк» создать теневое правительство, которое позволит поставить на институциональную основу работу парламентской оппозиции и предложить обществу альтернативную политическую повестку.

По словам Ашотяна, поскольку предложение поступило от него, блок «Елк» ответил отказом: «Я не хочу рассматривать вас как пропитанную фальшью оппозицию. После ваших сегодняшних выступлений можно было бы распространить слово «фальшь» на все оппозиционные фракции, но я не хочу этого делать, потому что мы ничего не предпринимали для того, чтобы вы могли пройти в парламент, вы достигли этого своим трудом и не дискредитируйте свои успехи».

Ашотян заявил: «Ранее при активном участии лидера вашей фракции был развален АНК, надеюсь, что «Елк» не постигнет та же участь».

В ответ депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что властям выгодно, чтобы оппозиционные альянсы распадались, и не выгодно, чтобы оппозиция состоялась и была институциональной, но новости о смерти «Елк» преувеличены.