«Пусть Кочарян скажет, что это решение он принимал не один, или один, потому что он «единственный мужчина»: Арам Саргсян

«Любой армянин, от Торонто и до Ливана, скажет следующее: пока не будут раскрыты «27 октября» и «1 марта», эта страна не станет страной. Если столько человек говорит одно и то же, то из сказанного следует делать выводы», – заявил депутат фракции «Елк» Арам Саргсян во время прошедшего 20-го марта в НС РА обсуждения вопроса о заявлении парламента относительно событий 1-2 марта.

Он сказал, что вопросом вопросов для него остается не то, кто отдал приказ стрелять 1 марта, а то, кто ранним утром 1 марта приказал занять Оперную площадь: «На этот вопрос должен быть дан ответ. Самостоятельно ли решал этот вопрос Роберт Кочарян, или в решении принимал участие и Серж Саргсян? Это очень важный вопрос, пусть Роберт Кочарян ответит на этот вопрос, скажет наконец-таки, что это решение принимал не один, или скажет, что принимал в одиночку, потому что он «единственный мужчина».

Арам Саргсян напомнил слова бывшего спикера парламента Галуста Саакяна, что 27 октября могло быть организовано внешними силами: «Скажу, что есть такая версия. Я говорил, что я и в бытность премьер-министром, и после этого неоднократно допрашивался по этой части. А был ли допрошен по этой части Роберт Кочарян? Это вопросы, ответы на которые должен дать этот человек. В конце концов, сейчас он бывший президент, меня вы столько вызывали меня на допрос по вопросам оппозиции, позвали бы хоть раз этого человека. А то, сидя там, устами своего пресс-секретаря намекает на что-то».