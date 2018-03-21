На самом деле мы не верующие

Армения вновь оказалась в числе стран, в которых ужасно много верующих, на бывшей советской территории – больше всех. Я не знаю, как они подсчитывают число верующих. Проводят социологический опрос, и люди сообщают, что они верующие? А вдруг они обманывают? Одно дело, когда человек утверждает, что он верующий, и другое, когда он действительно пытается следовать заповедям Бога. Или, может, расчет строится на «насыщенности» церквей на территории данной страны. Но и здесь мы не можем быть уверены, что это проявление веры. Разбогатевшие в далеких «Россиях» строят в своем родном селе часовню, тем самым удовлетворяя собственные амбиции, и жители деревни говорят – «вах, ты наш царь». Можно ли из этого делать вывод, что «благодетель» и те, кто хвалит его, являются верующими?

Вместо этого я предлагаю провести другой мысленный эксперимент. Предположим, что людей перед дачей показаний в судах Армении заставят клясться на Библии, говорить правду и ничего, кроме правды. Поможет ли Библия нашему «богобоязненному» народу не давать ложных показаний? Нет, большинство жителей Армении будут лгать после того, как принесут эту клятву, не покраснев и моргнув глазом (и, кстати, найдя множество оправданий для этой лжи). А если то же самое будет сделано в Эстонии, где, согласно опросам, верующих значительно меньше? Я уверен, что процент лжецов там будет меньше. Мне кажется, что это более хороший показатель веры, чем провозглашение себя христианином, крещение детей или строительство церкви.

За эти 25 лет многие в Армении «раскрылись» якобы в качестве христиан, не особенно осознавая, что это значит. Тогда как переход к рыночным отношениям волей-неволей означает, что больше шансов для достижения относительного «успеха» имеют люди с более сильной волей, более целеустремленные, часто не ставящие различия в средствах. Этот переход должен был параллельно сопровождаться духовной «амортизацией». Но этого не произошло, и «духовное» часто проявляется в показухе и лицемерии. Духовенство, а в более широком смысле, интеллигенция, не стали той силой, которая просвещала бы людей, объясняла бы, что помимо этих жестоких нравов и стремлений к успеху существует другой мир с более важными ценностями. А некоторые из высокопоставленных священнослужителей живут по законам джунглей. В результате сами люди массово провозглашают себя «христианами», на самом деле оставаясь глубоко неверующими.