Глава Еврокомиссии попал под шквал критики из-за «отвратительного» поздравления Путину

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попал под критику из-за «отвратительного», по словам британских депутатов, письма-поздравления Владимиру Путину с переизбранием на посту президента РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Глава группы британской Консервативной партии в Европейском парламенте заявил, что в своем письме Юнкер эффективно «потворствовал человеку, который представляет собой явную угрозу для западной безопасности».

«Это постыдное письмо от Жан-Клода Юнкера», — говорится в заявлении депутата Эшли Фокса.

«Его неспособность вспомнить об ответственности России за военную атаку нервно-паралитическим веществом на невинных людей в моем избирательном округе вызывает отвращение».

Координатор по Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт также присоединился к критике, заявив в Twitter: «Это не время для поздравлений».

Бывший бельгийский премьер настаивает на том, что связи с Россией «должны зависеть от соблюдения норм международного порядка».

Отметим, что официальный представитель ЕС сообщил, что президент Европейского совета Дональд Туск, который часто занимает жесткую позицию в отношении России, не поздравлял Путина.

«Президент (Европейского совета) Туск не отправлял такого письма и я не удивлюсь, если не отправит его вообще», — добавил чиновник.

Отметим, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с переизбранием на посту президента, заявив, что добрые отношения ЕС и РФ являются ключевым фактором для безопасности континента.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда не будет поздравлять президента РФ Владимира Путина с победой на выборах.