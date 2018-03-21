Трамп позвонил Путину и поздравил с переизбранием

Президент США Дональд Трамп во вторник побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, два лидера обсудили статус двусторонних отношений и договорились продолжать диалог о взаимных приоритетах и проблемах в сфере национальной безопасности. Трамп поздравил Путина с переизбранием в президенты и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Двое лидеров также подтвердили необходимость продолжать общие усилия в сфере стратегической стабильности.

Президент США также заявил, что он и Путин могут встретиться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину и Сирию.

Как отмечается в официальном заявлении Кремля, Трамп поздравил Путина с победой на выборах.

Два лидера также обсудили важность совместной работы в таких сферах, как борьба с международным терроризмом, ядерное сдерживание и экономика. В Кремле добавляют, что Трамп и Путин также обсуждали кризисы в Сирии и Украине.

Как утверждается в заявлении, двое лидеров также договорились развивать двусторонние контакты.

По результатам выборов Путин получил 77 процентов голосов.

Спустя несколько часов после переизбрания Путина в Белом доме заявили, что его победа не стала неожиданностью и что поздравительный звонок Трампа Путину не планируется.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам: «Не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами… Не нужно тут ничего сгущать». «И, наконец, утро вечера мудренее», – добавил он.

Во вторник на брифинге в Белом доме журналисты попросили пресс-секретаря Сару Хакаби Сандерс прокомментировать, как в администрации оценивают прозрачность и честность прошедших президентских выборов в России. Сандерс не стала напрямую отвечать на этот вопрос, несколько раз подчеркнув, что США воздерживаются от того, чтобы диктовать другим странам, как им организовывать у себя выборный процесс.

В понедельник официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что США будут сотрудничать с Россией там, где это возможно: «Мы будем работать над развитием отношений с Россией и заставим платить, когда она угрожает нашим интересам, но мы также будем искать сферы для совместной работы там, где это отвечает нашим интересам».

Фото — Голос Америки