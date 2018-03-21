Турецкий профессор «обвиняется» в организации научной конференции на армянскую тематику 

Бывший преподаватель университета Эрджиес, профессор Шакир Батмаз обвиняется в том, что является членом террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), выполняя в ней ответственную функцию. В обвинении против Батмаза важное место отведено отношениям с армянами и его мнением об армянских корнях проживающего в США известного проповедника ислама турецкого миллиардера Фетхуллаха Гюлена. Кстати, основателя FETÖ Гюлена турецкие власти считают организатором попытки военного переворота в июле 2016 года.

В обвинении, предъявленном Батмазу, отмечается, что он организовал касающиеся армян две научныe конференции в университете Эрджиес, конференции были организованы в рамках инициативы FETÖ на тему «Диалог и солидарность между религиями». Отмечается также, что Батмаз встречался с католикосом армян, в Армении принимал участие в научной конференции, а также в университете Эрджиес вместе с членами FETÖ организовал акцию, в рамках которой у армян попросили прощения.

В той части обвинения, которая касается корней Гюлена, приводятся слова Батмаза:

«Когда я, как историк, анализирую все с учетом места его проживания, думаю, что у Гюлена армянские корни. В Эрзеруме, где родился Гюлен, раньше было армянское население. Полагаю, он служил империалистской деятельности Америки».

Источник Yeniakit