Самвел Фарманян: «У Сержа Саргсяна нет притязаний. Есть реальная политическая ситуация»

Член фракции Республиканской партии Армении, депутат Самвел Фарманян не считает целесообразным использовать фразу «нарушение данного обещания».

Журналисты в ходе беседы с депутатом в парламенте поинтересовались его мнением о вчерашнем интервью президента Сержа Саргсяна, в котором речь зашла о том, станет он или не станет премьер-министром. Один из журналистов заметил, что президент нарушил свое обещание, что он не будет притязать в третий раз на пост президента или премьер-министра.

«Президент Армении в своем выступлении ясно сказал, об этом и я уже имел возможность говорить, что при цитировании необходимо приводить цитаты добросовестно, представлять сказанное полностью, чтобы правильно передать контекст. То, что было сказано, было сказано с четким осознанием того, что речь идет о притязаниях, и президент вчера вновь подтвердил то, что относится к притязаниям, да, таких притязаний нет, но есть реальная политическая ситуация», – сказал Самвел Фарманян.

Депутат напоминает, что в парламентской системе правления право выдвигать кандидата в премьер-министры принадлежит правящей Республиканской партии. Он отметил, что обсуждения по данному вопросу продолжаются, у каждого из них есть свое мнение. Многие находят целесообразным выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна.

Возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» приняла решение о проведении уличной борьбы против воспроизводства Сержа Саргсяна. Это не волнует Самвела Фарманяна, если события не выйдут за рамки конституции.

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