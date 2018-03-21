Турецкий ученый: «Армении в повестке администрации Турции больше нет»

Известный своими оппозиционными взглядами турецкий ученый Джандан Бадем в беседе с Ermenihaber.am прокомментировал аннулирование Арменией армяно-турецких протоколов и последующие события.

Говоря о перспективах развития армяно-турецких отношений после аннулирования протоколов, Бадем подчеркнул, что правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) не чувствует необходимости в урегулировании отношений с Арменией.

«Власть АКР, скрывая свое истинное лицо, обманула Евросоюз и либералов. Правительства Греции и Армении, которые считают кемализм своим врагом, в вопросе исламистов вроде бы питали искренние надежды. Результат разочаровал всех. Заметим, что итогом каждого исламистского движения всегда была диктатура. Сейчас, когда исламистский фашизм прибрал к рукам все структуры, необходимости в урегулировании отношений не чувствуется ни с либералами, ни с алевитами, ни с курдами, ни с той же Арменией. Однако, оказавшись в сложной ситуации, диктатура, возможно, вновь начнет маскировать свою истинную сущность».

На вопрос Ermenihaber.am, подействовало ли сотрудничество АКР и политического крыла «Партии националистического движения» (МНР) – террористической организации «Серые волки», на политику АКР в вопросе Цюрихских протоколов, Бадем ответил: «Да, сотрудничество повлияло, но несущественно. Исламисты в Турции националисты, а националисты – исламисты. Между ними нет существенной разницы».

Коснувшись вопроса, что Турции пока еще официально не отреагировала на аннулирование протоколов, Бадем сказал: «Армения уже не находится в повестке администрации Турции. И не будет там находиться, по крайней мере, до выборов».

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян объявил об аннулировании армяно-турецких протоколов на заседании Совета национальной безопасности 1-го марта. Несмотря на бурную реакцию турецкой прессы, со стороны официальной Анкары на этот шаг Армении никаких заявлений до сих пор не последовало.

Армяно-турецкие протоколы были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе. Они должны были быть ратифицированы со стороны парламентов двух стран в разумные сроки. Однако Турция затягивала сроки ратификации, более того, периодически выдвигала предусловия. В результате президент Армении отозвал протоколы из парламента, а 1-го марта 2018 года объявил их аннулированными.