Раскрыто совершенное на днях в Ереване ограбление

6-го марта в Арабкирское отделение столичной полиции из больницы поступило сообщение, что к ним с диагнозом «колото-резанных ран вокруг верхней губы» обратился Гамлет С., 1949 года рождения, и сообщил, что в тот же день, в 18:00, на улице Азатуутян-19, на него напали двое неизвестных, один из которых ударил его кулаком по лицу, украл из кармана брюк 2600 долларов и сбежал.

Сотрудники Управления полиции города Еревана и Арабкирского отделения полиции 19 марта по подозрению в грабеже подвергли приводу Вардана М (1984 г.р.), Саргиса М. (1982 г.р.) и Эдгара А. (1981 г.р.). Они задержаны. Расследование продолжается.

Полиция Армении