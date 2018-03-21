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09:18 | Март 21 2018

Раскрыто совершенное на днях в Ереване ограбление

Раскрыто совершенное на днях в Ереване ограбление

6-го марта в Арабкирское отделение столичной полиции из больницы поступило сообщение, что к ним с диагнозом «колото-резанных ран вокруг верхней губы» обратился Гамлет С., 1949 года рождения, и сообщил, что в тот же день, в 18:00, на улице Азатуутян-19, на него напали двое неизвестных, один из которых ударил его кулаком по лицу, украл из кармана брюк 2600 долларов и сбежал.

Сотрудники Управления полиции города Еревана и Арабкирского отделения полиции 19 марта по подозрению в грабеже подвергли приводу Вардана М (1984 г.р.),  Саргиса М. (1982 г.р.)  и Эдгара А. (1981 г.р.). Они задержаны. Расследование продолжается.

Полиция Армении

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Рубрики: Право

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