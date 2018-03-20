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20:49 | Март 20 2018

Кремль «не намерен придавать большего значения» отсутствию поздравления Трампа

Кремль «не намерен придавать большего значения» отсутствию поздравления Трампа

Голос Америки. Кремль заявил, что не намерен придавать большего значения решению президента США Дональда Трампа не звонить его российскому коллеге, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

Как сообщила российская Центральная избирательная комиссия. в воскресенье Путин одержал победу на президентских выборах, набрав более 76 процентов голосов.

Как заявил в понедельник представитель Белого дома, Президент Трамп осведомлен о победе Владимира Путина на президентских выборах. Однако он добавил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется.

Отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сказал: «Мы не удивлены результатом».

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен считать отсутствие поздравления от Дональда Трампа недружественным шагом.

«Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых, – сказал Песков. – Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами. Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам».

«Не нужно здесь ничего сгущать, – добавил Песков. – И, наконец, утро вечера мудренее».

Песков сообщил, что Путин в Кремле «продолжает по телефону принимать поздравления от своих зарубежных коллег».

Телефонные разговоры, по его словам, продолжатся и во второй половине дня, после встречи Путина с паралимпийцами.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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