Возможно ли дать новую жизнь «Вызовам тысячелетия» США и возобновить финансирование: визит армянских депутатов в США

Вчера 19 марта на пресс-конференции члены парламентской группы дружбы Армения-США представили подробности визита в США.

Руководитель армянской делегации Арпине Ованнисян отметила, что этот визит считает очень важным и рассказала, что повестка была довольно насыщенной: состоялись встречи с представителями армянской общины, с заместителем руководителя департамента USAID по вопросам Европы и Евразии, с лидером демократов, с первым заместителем главы Госдепа.

Арпине Ованнисян подчеркнула, что США взяли на вооружение новый принцип – от помощи к торговле и сотрудничеству: «Это новый формат, который применяется администрацией для отношений США-Армения». Обсуждались возможности сотрудничества в сфере высоких технологий, с группой армяно-американской дружбы обсуждались вопросы, связанные с программой «Вызовы тысячелетия», соглашением между Арменией и Евросоюзом. В Белом доме обсуждались также вопросы, касающиеся региональной безопасности.

В свою очередь член делегации Наира Зограбян рассказала, что с учетом того, что режим Трампа привнес новые правила игры, мы попытались найти точки взаимовыгодного сотрудничества. На экспертном уровне состоялись обсуждения вокруг важных для нас проблем, в частности, относительно Карабаха, мы представили наши тревоги и стоящие перед нами вызовы».

Она отметила, что в Конгрессе и в парламентской группе армяно-американской дружбы состоялись серьезные обсуждения вокруг вопросов внутренней и внешнеполитической жизни Армении, и создана хорошая основа для серьезного сотрудничества.

Член группы Эдмон Марукян отметил, что в отличие от его личного визита, было заметно, что в ходе встречи с армянской общиной много говорится о проблемах Армении, стоящих перед страной вызовах, тогда как раньше они были больше сконцентрированы на проблеме признания геноцида. «Внутриполитические проблемы стали для армянской общины предметом серьезного обсуждения, это для меня, по сути, новость. Раньше я не замечал такого интереса», – подчеркнул он.

Агван Варданян сказал, что в США они попытались представить актуальные вопросы Армении: «Одним из важных месседжей было то, что Армения в каком-то смысле вынужденно руководствуется своими национально-государственными интересами в этом регионе, и наши отношения с другими странами совершенно не исходят из чьих-либо политических интересов, это только наши национальные, государственные интересы».

Aravot.am, отметив, что в свое время была прекращена программа «Вызовы тысячелетия», так как Армения не выполнила те реформы, по которым взяла обязательства, спросил, удалось ли в этом плане придти к какому-то консенсусу, и насколько вероятно возобновление этой программы?

Арпине Ованнисян ответила: «Мы не отправлялись туда с ожиданиями, что в этом плане мы должны вернуться, достигнув окончательных решений или окончательных договоренностей. Наша задача заключалась в том, чтобы мы представили ход всех тех реформ, которые осуществляются в данный момент, а также те шаги, которые мы осуществили. Мы уверены, что, по крайней мере, имелось восприятие всего того, что Армения больше не находится там, где она остановилась. Армения движется вперед и те реформы, которые мы проводим, просто не могут оставаться незримыми. Они, думаю, зримы, остальное – вопрос времени. Этими визитами ничего не начинается и ничего не заканчивается. За этим должны последовать другие встречи, тяжелая, последовательная работа, в каждодневном режиме».

Агван Варданян выразил уверенность, что программа «Вызовы тысячелетия» была прекращена в Армении, скорее всего, по политическим соображениям: «Это был 2008 год. Очевидно, что в плане реформ, если даже мы в регионе уступаем в каком-то плане Грузии, то явно опережаем Украину, Молдову».

Агван Варданян сказал, что они выразили благодарность правительству США за безвозмездную помощь примерно на 2 млрд. долларов, оказанную за годы независимости: «Есть только одна проблема, вызывающая у них вопросы, это конечно проблемы, касающиеся коррупции. Но у них информация в этой сфере, в плане выполнения Арменией законодательных и практических шагов, несколько запаздывает».

Агван Варданян добавил, что сейчас мы больше соответствуем стандартам «Вызовов тысячелетия», чем тогда, когда программа начинала реализовываться.