Армяно-российские отношения в годы правления Владимира Путина

18-го марта в России состоялись президентские выборы, охарактеризованные многочисленными региональными и международными экспертами как носящие чисто формальный характер. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Владимир Путин, который фактически руководит РФ с 1999 года (сначала в статусе президента, в 2008-2012 гг. – премьер-министра, а с 2012-го – снова в качестве президента). Рассмотрим армяно-российские отношения за годы правления главного лица, определяющего направления внешней политики РФ за два последних десятилетия.

Российский империализм и Армения

После избрания Владимира Путина президентом политика РФ, которая в 90-е годы была сосредоточена в основном на урегулировании внешних проблем, снова вернулась в русло империализма. С точки зрения империалистической внешней политики Владимира Путина, ряд постсоветских стран является зоной влияния России, и сопротивление воли Москвы означает, что данная страна направляется другими силами с Запада, а не борется самостоятельно ради собственных интересов. Не является исключением и Армения.

Реакция на внутриполитические события в Армении

По всем крупным движениям, происходившим в Армении за годы правления Владимира Путина, у России была твердая провластная позиция. Так, к примеру, движение 2008 года некоторые проправительственные российские СМИ расценили как попытку «цветной» революции. Спустя восемь лет, во время акций «Электрик Ереван» в 2015 году проправительственная российская пресса готовила информационные выпуски оскорбительного содержания, в которых участников протеста называли агентами Запада и т.п.

Не секрет, что большинство средств массовой информации в России несвободны, подконтрольны Кремлю и конкретные события обычно освещают одинаково. В результате немалая часть активных граждан Армении утратила веру в РФ. Наверное, РФ – единственная страна, посол которой может позволить себе заявить, что общественные организации, вбивающие клин в армяно-российские отношения, следует нейтрализовать и «другими методами». Напомним, что разные российские чиновники периодически предлагают РА создать для организаций гражданского общества закон «об иностранных агентах», действующий в России, с помощью которого власть полностью контролирует гражданское общество в стране.

Сотрудничество РФ-Азербайджан и Арцахский конфликт

В годы правления Владимира Путина произошло и еще одно важное изменение – нарушен существовавший прежде баланс в вопросе Нагорного Карабаха. Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о международной продаже оружия от 2014 года, за 2010-2014 гг. в сравнении с 2005-2009 гг. Азербайджан увеличил импорт вооружений на 249%. Согласно тому же докладу, 85% наступательного оружия Азербайджан получает из России. Вооружение, импортированное в 2010-2014 гг. в Армению, составило 4% от импортированного за тот же период в Азербайджан. Подобная политика РФ нарушила баланс, существовавший прежде между конфликтующими сторонами, что позволило Азербайджану развернуть апрельскую четырехдневную войну 2016 года.

Если до апреля 2016 года широкой общественности в Армении не было известно о таком изменении политики РФ, то после апреля эта информация стала достоянием общественности, создавая в стране атмосферу общего недоверия к РФ.

Политика сверху вниз

Хотя правительства Армении и России регулярно заявляют, что две страны являются стратегическими союзниками, но и невооруженным глазом заметно, что это вертикальные отношения. 3-го сентября 2013 года президент РА Серж Саргсян, по-видимому, в силу этого обстоятельства неожиданно заявил о вступлении в Евразийский экономический союз, ходя еще за несколько дней до того правительство РА собиралось идти по пути ассоциации с Евросоюзом.

Фактически в годы правления Владимира Путина политика РФ в отношении Армении стала не чем иным, как отношениями начальника с подчиненным, где Россия рассматривает Армению как частичку, расположенную в зоне своего влияния. Причем при Владимире Путине Россия монополизировала некоторые сферы энергетики Армении (к примеру, поставку газа), часто – методами политического давления, но этот вопрос является предметом дополнительного рассмотрения.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»