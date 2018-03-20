КС прекратил рассмотрение дела на основе заявления правопреемников убитой в Гюмри семьи Аветисян

В Конституционном суде РА вчера должно было состояться вынесение решения по делу на основе заявления правопреемников убитой в Гюмри семьи Аветисян, однако суд решил прекратить рассмотрение дела. Об этом в беседе с Aravot.am сообщил представитель потерпевшей стороны Арамазд Кивирян.

Решение суда он считает неправомерным. «Сначала был назначен день вынесения решения, потом вынесение было отложено, а сегодня принято решение о прекращении. Подобное поведение не свидетельствует о правомерности», — отметил Арамазд Кивирян.

По его словам, трое судей КС написали особое мнение о заявлении семьи Аветисян, содержание которого адвокат собирается изучить. А решение КС по прекращению дела на основе заявления правопреемников семьи Аветисян еще предстоит изучить и только после этого решить дальнейшие шаги.

Напомним, что правопреемники семьи Аветисян оспаривают вопрос о конституционности некоторых законодательных норм, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет требовать у Российской Федерации компенсацию за моральный ущерб.