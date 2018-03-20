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17:10 | Март 20 2018

В Тавуше на оборонительных позициях ранен 20-летний солдат

В Тавуше на оборонительных позициях ранен 20-летний солдат

Вчера 19 марта примерно в 12:30, на одной из оборонительных позиций Тавушского марза огнестрельное ранение получил солдат срочной службы, 1998 года рождения. Он является жителем села Куртан Лорийского марза.

Солдат получил множественное осколочное ранение в области шеи, предплечья и других частей тела.

Примерно в 13:00 раненый был доставлен в медицинский центр Иджевана, а через несколько часов его перевезли в Ереван. По имеющейся у нас информации, состояние раненого военнослужащего средней тяжести.

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Рубрики: Военные

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