В Тавуше на оборонительных позициях ранен 20-летний солдат

Вчера 19 марта примерно в 12:30, на одной из оборонительных позиций Тавушского марза огнестрельное ранение получил солдат срочной службы, 1998 года рождения. Он является жителем села Куртан Лорийского марза.

Солдат получил множественное осколочное ранение в области шеи, предплечья и других частей тела.

Примерно в 13:00 раненый был доставлен в медицинский центр Иджевана, а через несколько часов его перевезли в Ереван. По имеющейся у нас информации, состояние раненого военнослужащего средней тяжести.