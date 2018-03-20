Вице-мэр Еревана – о грубости в отношении Марины Хачатрян: «В такой ситуации вопрос пола ставиться не должен» — видео

Давид Оганян не сожалеет по поводу применения грубой силы в отношении членов партии «Еркир цирани»

Вице-мэр Еревана Давид Оганян не сожалеет по поводу применения грубой силы в отношении члена «Еркир цирани» Марины Хачатрян на известном, так называемом «канализационном заседании» Совета старейшин.

Вчера журналисты попросили вице-мэра Оганяна дать оценку этому своему поведению. «Оцениваю нормально», – ответил Оганян.

На вопрос, не сожалеет ли он, Оганян ответил: «Нет. Я думаю, что должны сожалеть люди, которые пытались вести себя там неуравновешенно. Член Совета старейшин – это член Совета старейшин, и в такой ситуации вопрос пола ставиться не должен».