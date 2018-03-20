Число жителей Армении, получивших российское гражданство, ужасающе: «Айкакан жаманак»

В прошлом году более 25.000 граждан нашей страны приняли российское гражданство. Ранее в 2016 году этот показатель составлял менее 22.000 человек. Большинство из них, разумеется, составляют те, кто эмигрировал из Армении и живет в России, но ощутимое число из них являются жителями именно Армении. На практике стать тем или иным образом гражданами России имеет возможность значительная часть жителей Армении. И нельзя исключать, что в какой-то момент, скажем, более половины из тех, кто живет в Армении, станут гражданами другой страны, России. Это, конечно, сегодня кажется нереальным, но число армян, которые приняли российское гражданство, ужасающе. Фактически, около одного процента нашего населения ежегодно становятся гражданами России.

А теперь представьте себе, что 60% населения Армении являются гражданами России. Причем, такими гражданами, которые готовы в прекрасную солнечную погоду, в воскресный день, простоять нескольких часов возле избирательного участка, чтобы выбрать Владимира Путина. Другими словами, мы имеем дело с организованным, решительным, где-то даже самоотверженным сообществом, которое находится под сильным влиянием другой страны. Не столь важно – какой страны, будь то Россия, США, Япония, Индонезия или Буркина-Фасо. Речь идет о суверенитете Армении. Очевидно, что в случае сохранения этого пути Армения, несомненно, потеряет последние признаки своего суверенитета.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газе «Айкакан жаманак»