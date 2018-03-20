Турнир претендентов в Берлине: Аронян сыграл вничью с китайцем Лиженем

Накануне завершился восьмой тур в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Берлине.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с китайцем Динем Лиженем.

Грищук выиграл у соотечественника Крамника, а партии Карякин выиграл у Со, а партии Со-Каруана, Мамедъяров-Карякин завершились вничью.

По итогам восьми туров расположение сильнейших гроссмейстеров в турнирной таблице таково: лидирует Каруана с 5.5 очками, за ним с 5 очками следует Мамедъяров, 4.5 очка у Грищука, 4- у Лиженя, по 3,5 очка у Крамника и Карякина, а таблицу замыкают с 3 очками Аронян и Со.

Сегодня вечером состоятся партии 9-го тура, и Левону Ароняну предстоит игра белыми с Мамедъяровым.

Фото — Газета.Ру