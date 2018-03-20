Шаварш Кочарян оказался «в незавидном положении»

«Вы сейчас не в завидном положении, так как представили закон на день раньше», – с таким замечанием в ходе вчерашнего заседания комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам и правам человека обратился к заместителю министра иностранных дел Шаваршу Кочаряну председатель комиссии Геворг Костанян.

«Депутаты излагают разумные, логичные и правовые идеи, но вы не можете дать исчерпывающих ответов», – продолжил Геворг Костанян, предлагая включить проект Шаварша Кочаряна в большую повестку дня, а затем продолжить обсуждения до второго чтения.

Шаварш Кочарян торопился, время осталось в обрез, закон должен вступить в силу с 9 апреля, как того требует конституция. «Мы и сейчас может приступить к работе над законопроектом, но сейчас у вас нет ответов на эти вопросы», – сказал Геворг Костанян.

А у Шаварша Кочаряна на самом деле не имелось ответов на вопросы, поднимаемые депутатами относительно представленного законопроекта о внесении изменений в закон РА «О дипломатической службе». Эти вопросы были связаны как с возможностью участия дипломатического служащего в экономической деятельности, так и с этическими нормами, и пределов их деятельности, а также с работой и учебой членов семьи.

Согласно предлагаемым изменениям должность заместителя министра иностранных дел становится политической, а должность посла – административной. Был отредактирован круг лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта. Если ранее дипломатические должности могли получить четыре категории лиц, то теперь три.

«Сегодня мы стали свидетелями того, что должность посла стала средством, островком безответственности. Какие-то люди, которые в профессиональном плане уже исчерпали свою земную миссию, отправляются работать послами, не имея при этом абсолютно ничего общего с дипломатией. Для такой маленькой страны, как наша, дипломатическая служба имеет очень важное значение, но мы часто забываем об этом», – высказал свое недовольство, член фракции «Царукян», депутат Геворг Петросян, добавив, что мы командируем в важные страны людей, которые разбираются в дипломатии в той же мере, в какой он сам – в космонавтике.