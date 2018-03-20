Генрих Мхитарян реабилитационному центру для раненых и инвалидов пожертвовал автомобиль, предоставленный ему как лучшему спортсмену

Генрих Мхитарян, прибывший в Армению для подготовки к товарищеским матчам с Эстонией и Литвой 24 и 27 марта, посетил Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, чтобы встретиться со студентами и медиками. Основной целью визита была встреча с ранеными и имеющими инвалидность военнослужащими.

В сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна Генрих Мхитарян ознакомился с реабилитационным центром для раненых и имеющих инвалидность военнослужащих, расположенного на территории университета, побеседовал с пациентами и студентами. Генрих Мхитарян пожертвовал реабилитационному центру для раненых и инвалидов автомобиль, предоставленный ему как вошедшему в десятку лучших спортсменов Армении.

ФФА