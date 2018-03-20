Марек Роцки — о премьерстве Сержа Саргсяна: «Каждое государство имеет право по-своему выстраивать свое политическое поле»

Председатель комитета по иностранным делам и связям с Евросоюзом Сената Польши Марек Роцки уверен, что «если нынешняя модель правления не оправдает ожиданий граждан [Армении], то в следующий раз у них будет возможность изменить ее», передает Радио Азатутюн.

Марек Роцки вчера сделал такое заявление в ответ на замечание Радио Азатутюн о том, что, по мнению армянской оппозиции, после 9 апреля президент Армении Серж Саргсян сохранит власть уже на должности премьер-министра, что свидетельствует о том, что Армения движется к построению более авторитарного государства.

На вопрос Радио Азатутюн, насколько эти опасения вызывают беспокойство в Европе, польский сенатор ответил: «Каждое государство имеет право по-своему выстраивать свое политическое поле. Так происходит везде: очень часто, если производятся радикальные изменения, они сопровождаются бурными обсуждениями. Естественно, если нынешняя модель правления не оправдает ожиданий граждан, то в следующий раз у них будет возможность изменить ее».

Роцки также отметил, что беседовал с армянскими политиками о политических изменениях в Армении: «В ходе наших рабочих обсуждений говорилось также о трансформации, имел место обмен именно этим опытом, поскольку Польша также прошла этот путь».

Фото — Радио Азатутюн