Маргарита Симонян — о Путине: «А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим»

Главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в Твиттере сразу несколько записей подряд, касающихся Путина, его победы на голосовании 18 марта и отношений России с Западом.

О Путине:

«Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками».

Обращаясь к Западу:

«Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим. Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов».

Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим. Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно еще тех, кто у нас поддерживает вас. Отсюда искомые пять процентов. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 19, 2018

«Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм».

Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 19, 2018

Фото — Радио Свобода