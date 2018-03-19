Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2018 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает агентство ТАСС.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Отмечается, что военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Указ вступает в силу 19 марта 2018 года.

Фото — ТАСС