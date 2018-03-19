Католикос всех армян Гарегин Второй поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ

Радио Азатутюн. Верховный Патриарх и Католикос всех армян, Его Святейшество Гарегин Второй сегодня направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

«Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина, духовного центра всех армян, приносим Вам наше Патриаршее благословение и от имени Верховного духовного совета, духовенства Святой Армянской Апостольской Церкви и всего верующего народа поздравляем в связи с избранием в президенты Российской Федерации», — согласно пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, говорится в послании.

«Ваша неоспоримая победа – наглядное свидетельство исключительного доверия благочестивого народа России к Вашей личности и всесторонней деятельности, а также Вашему видению дальнейшего развития, процветания и благоденствия родины, роли Российской Федерации на международной арене», — написал Католикос.

«Вам известно, какое уважение и любовь испытывает армянский народ к Вам и России. Чувства, которые проверены многовековым барством и засвидетельствованы нынешним союзом, партнерством и сотрудничеством.

Рады констатировать ту заботу, попечение и внимание, которые власти РФ, при Вашем личном участии, оказывают армянской диаспоре и Святой Армянской Апостольской Церкви. Молимся, чтобы Всемилостивый Господь под сенью Своей Десницы хранил в мире и благоденствии Российскую Федерацию и ее боголюбивый народ», — сказано в послании Патриарха.

В послании Его Святейшество молитвенно испросил благословения и помощи Всевышнего Господа для избранного президента РФ в его высоком служении.

Фото — Радио Азатутюн