Западу «придется» отменить санкции после «исторической победы» Путина: Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Западу после победы Владимира Путина на выборах президента России придется менять свою политику санкций из-за ее безрезультативности, сообщает Газета.Ру со ссылкой на РИА Новости.

«Думаю, что теперь они (страны Запада) будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и, наверное, менять свою тактику», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.