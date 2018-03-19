Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:59 | Март 19 2018
18:59 | Март 19 2018

Западу «придется» отменить санкции после «исторической победы» Путина: Валентина Матвиенко

Западу «придется» отменить санкции после «исторической победы» Путина: Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Западу после победы Владимира Путина на выборах президента России придется менять свою политику санкций из-за ее безрезультативности, сообщает Газета.Ру со ссылкой на РИА Новости.

«Думаю, что теперь они (страны Запада) будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и, наверное, менять свою тактику», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

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Рубрики: Международные

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