Делегация Сената Польши посетила Цицернакаберд и почтила память жертв Геноцида армян

18 марта делегация Комиссии по вопросам внешних отношений и Евросоюза Сената Польши в сопровождении руководителя парламентской группы дружбы Армения – Польша В.Арутюняна, члена Постоянной комиссии НС по внешним связям Ш.Торосяна и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в РА П.Чеплака посетила мемориал в Цицернакаберде.

Председатель Комиссии Марек Роцки и члены возглавляемой им делегации возложили венок к мемориалу Геноцида армян 1915 года, цветы к Вечному огню и почтили молчанием память Св.Мучеников.

Гости побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились со свидетельствующими о преступлении документами, экспонатами, внесли запись в Книгу памяти.

Марек Роцки, выразив сочувствие армянскому народу в связи с геноцидом, напомнил о совершенных в прошлом веке в отношении армянского и польского народов жестоких злодеяниях и добавил, что следует сделать все для того, чтобы новое поколение обеих стран строило свое будущее в мирных условиях.

“Впечатлен. Трудно выйти отсюда равнодушным”, — отметил г-н Роцки.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении