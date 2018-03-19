Диого Пинто уходит с поста директора EuFoA: «Я вне всякого сомнения останусь европейским другом Армении»

С сожалением, но также с чувством гордости и благодарности международная неправительственная организация «Европейские друзья Армении» (EuFoA) сообщает, что Диого Пинто покидает пост директора организации и сложит с себя полномочия 31 марта, приступив к следующему этапу своей деятельности в качестве политического советника депутата СЕ Марии Жоао Родригес.

Бывший генеральный секретарь Международного европейского движения и Европейского молодежного форума Диого Пинто занял пост директора EuFoA в сентябре 2016 года, в сложное для организации время, стремясь сформировать под своим руководством сильную и динамичную брюссельскую команду, чья возрожденная деятельность была направлена ​​на усиление связей между ЕС и Арменией и укрепление позиций организации на политической арене Евросоюза.

В течение более полутора лет г-н Пинто не только достиг этой цели, но и смог внести свой вклад в деятельность организации с помощью различных методов, которые никогда не будут забыты.

«Я благодарен и счастлив, что получил возможность работать для «EuFoA» и способствовать поднятию проблем Армении в Брюсселе: для меня это дело чести и преимущество. Хотя я и воодушевлен в связи с новыми ожидаемыми вызовами, однако, с болью покидаю «EuFoA» и эту команду партнеров. Я горд результатами, достигнутыми за эти год-полтора, и буду внимательно следить за дальнейшими достижениями и успехами организации. Я вне сякого сомнения останусь «европейским другом Армении», а мои друзья из Армении и Арцаха могут всегда считать меня своим другом и сторонником», – отметил господин Пинто.

Мы, «Европейские друзья Армении», продолжим продвигаться вперед с новыми инициативами, направленными в будущее. Команда EuFoA благодарна г-ну Пинто за его вклад в организацию и желает ему успехов на новой должности. Мы ожидаем более тесного сотрудничества с г-ном Пинто.

Пресс-релиз EuFoA