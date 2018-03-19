«Самые грязные выборы на постсоветском пространстве»: кандидаты отреагировали на победу Путина

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак главным результатом выборов для себя назвала поддержку одного миллиона граждан, отметив, однако, что ей так и не удалось убедить людей участвовать в выборах, пишет РИА Новости.

«Главный итог этого голосования для меня и нашей команды – миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию – мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг – мы изменим страну», – написала она на своей странице в Инстаграм.

Собчак отметила, что намерена продолжать заниматься политикой путем «просвещения, конкретных дел, расширяя связи с другими оппозиционерами».

Согласно данным ЦИК, в результате подсчета 99% бюллетеней Ксения Собчак собрала 1,67% голосов, в ее пользу проголосовал 1 миллион 224 тысячи человек.

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который уже в шестой раз участвует в выборах президента России и в очередной раз собрал 5,66% голосов, заявил, что недоволен предварительными оценками. По его словам, в выборах «нет равных условий для всех кандидатов». Он отметил, что по всей стране происходили вбрасывания, но протестовать по этому поводу бессмысленно.

Кандидат компартии Павел Грудинин, собравший 11,79% голосов, находится на втором месте. Он назвал выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве».

«К сожалению, Навальный был прав: одному человека можно голосовать 2-3 раза», – сказал Грудинин, добавив, что такое происходило в Московской области.

Тем не менее, он отметил, что «несмотря на всю эту грязь», он и его единомышленники достойно преодолели выборы.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН