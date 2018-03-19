Париж не признает выборы президента РФ в Крыму: глава МИД Франции посетит Киев

Франция не признает выборы президента РФ на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщается в заявлении МИД Франции, передает Европейская правда.

«Через четыре года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция не признает организацию выборов президента России на территории Крыма.

«Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общины и призывает освободить всех лиц, задержанных с нарушением международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что 22 и 23 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Киев, где проведет переговоры с украинской властью, в частности относительно ситуации на Донбассе.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.