Глава МИД Германии раскритиковал Москву за отсутствие политической конкуренции на выборах

Deutsche Welle. Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подверг критике отсутствие политической конкуренции на выборах президента России. Об этом он заявил в понедельник, 19 марта, перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Результаты выборов в России столь же мало удивили нас, как и их обстоятельства. Говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях», — отметил он.

Тот факт, что голосование проходило и на территории Крыма, «аннексированного Россией в нарушение международного права», является «недопустимым», добавил он.

Москва — «сложный партнер»

Хайко Мас добавил, что после переизбрания российского лидера Владимира Путина Москва по-прежнему остается «сложным партнером» для взаимодействия. «Тем не менее Россия необходима для урегулирования крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим поддерживать диалог» с ней, отметил он, выразив надежду, что Россия в дальнейшем будет стремиться к более «конструктивному вкладу» в двусторонние отношения.

В ходе встречи в Брюсселе 19 марта главы МИД государств ЕС обсуждают попытку отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, в которой подозревают Москву. По словам Маса, Берлин солидарен с Великобританией по данному вопросу. Министр добавил, что в случае соответствующего запроса со стороны Лондона готов обсудить со своими коллегами возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с этим инцидентом.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Фото — Deutsche Welle