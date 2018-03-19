«В вузах на своих должностях сидят мумии из египетских пирамид, пока не помрут»: Рубен Меграбян

Во время экспертного обсуждения на тему «Нация-армия: от медиа-дискурса до общественного восприятия», которое состоялось 17-го марта в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ), ассоциированный эксперт АИМОБ

Рубен Меграбян сказал: «То, что Армения не Люксембург и в ближайшем будущем не станет Люксембургом, как говорится, является медицинским фактом, и, следовательно, должна иметь сильную армию, это аксиома. То, что наша власть не столь хороша, это тоже медицинский факт, и то, что к этой не самой лучшей власти общество должно плохо относиться, это тоже факт. Но это не значит, что не должны делать то, что делать должно».

Он отметил, что нас пытаются задавить пафосом какие-то певцы и певички, пытаются научить нас, как нужно правильно любить родину: «Армия – это проблема не только нашего министерства обороны, военных, это общегосударственный, общенациональный вопрос, он касается безопасности каждого из нас, независимо от того, нравятся ли нам власти или нет».

Меграбян сказал, что при всем этом он не считает, что ограничение права на отсрочку обязательно приведет к эмиграции и снижению качества образования. «Я думаю, что всеобщая воинская повинность должна быть – служить должны все. Более того, Армения должна иметь очень сильный резерв, об этом во время разговоров о концепции «Нация-Армия» никто не говорит ни слова. Резервные войсковые соединения в Израиле по своей боевой готовности не уступают кадровым войскам. Но кто занимается этим у нас, как это следует организовать, нет ни слова ».

По словам Меграбяна, у нас принято, чтобы вооружена была либо полиция, либо преступники, а разве граждане не должны быть вооружены законным образом для решения проблем с собственной безопасностью? «В Финляндии 80% населения вооружено. Непонятно, куда мы движемся, к какой военной системе мы идем? Безопасность обусловлена не ​​только армией, это тоже аксиоматично. Не менее важна и демократия, она направлена на ее [безопасности] усиление, и если внешняя политика не является компонентом безопасности, то чем тогда еще?».

Он отметил, что уровень образования в настоящее время снизился, школа вызывает у детей аллергию к учебе, а в вузах преподают лица, оставшиеся еще с советских времен, или сидят на своих должностях «мумии, привезенные из египетских пирамид», пока не помрут. «Мы не говорим об этом, а эти мумии выходят и начинают рассуждать, правильно ли служить, или нет».

Фото — Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ)