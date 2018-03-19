«Откуда 77 процентов доверяющих армии, если они меняют гражданство, чтобы не служить в армянской армии?»: Нарине Мкртчян

17-го марта в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) состоялся круглый стол на тему «Нация-армия: от медиа-дискурса до общественного восприятия».

Ассоциированный эксперт АИМОБ, социолог Сюзанна Барсегян, представив ежегодное исследование «Барометр Кавказа», при этом отметила: «Фактически, в течение последнего десятилетия армия имеет стабильное доверие со стороны общества, до 77 процентов доверия, в качестве государственной структуры, что примерно в десять раз больше, чем к исполнительной, законодательной и судебной власти. Это огромный ресурс со стороны общественности».

По ее словам, это говорит о том, что укрепление связей между обществом и армией не имеет смысла, общество стабильно доверяет армии. Она отмечает, у нас переняли опыт Израиля, но не знают, почему там это удалось, то есть, у нас, перенимая их опыт, не захватили ключ к успеху.

Председатель Национального пресс-клуба Нарине Мкртчян не согласна с тем, что 77 процентов населения доверяют армии. По ее словам, такого доверия нет, потому что они меняют гражданство, чтобы не служить в армянской армии, они эмигрируют, когда их дети еще находятся в школьном возрасте, чтобы их сыновья не служили, в семьях копят средства из своего скудного бюджета, чтобы избежать службы в армии.

По словам Нарине Мкртчян, апрельская война выявила ряд проблем, и показала, что наша армия является рабоче-крестьянской, сыновья богатых и высокопоставленных госчиновников в ней не служат.

Главный редактор журнала «Аналитикон» Гегам Багдасарян указал, что в нации существует восприятие обороны только через военный компонент, нет политической составляющей, но ведь нужно не только вооружаться до зубов. «Разве отсутствие достаточного суверенитета не является серьезной угрозой для нашего физического существования?». Он сказал, что изучил концепции «нации-армии» разных странах, в частности модели Израиля и Швейцарии. «Если наша экономика остается политизированной, криминализированной, эти отношения автоматически перемещаются и в армию. Концепция «Нация-Армия» не базируется на социальной справедливости. Известный всем артист говорит, что мы обречены быть военным государством, независимо от количества дворцов.

С таким мышлением претворять концепцию «Нация-Армия» очень опасно. Или в телепередаче журналист спрашивает у представителя фонда «1000 драмов» – почему все наравне должны платить 1000 драмов, и получает фантастический и серьезный ответ, после чего вы начинаете сомневаться в том, что эти люди понимают, что у нас есть государство. Он говорит, что стоящий на границе солдат одинаково обеспечивает безопасность вам, мне, олигарху, поэтому мы должны платить наравне, забывая, что между мной, вами, олигархом и журналистом существует государство, и времена фидаинства давно прошли ».

Фото — Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ)