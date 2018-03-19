«Самая большая ошибка разработчиков концепции «Нация-Армия» в том, что они начали с закон о 1000 драмах»: Лаура Багдасарян

17-го марта в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) состоялся круглый стол на тему «Нация-армия: от медиа-дискурса до общественного восприятия».

Директор исследовательского центра «Регион» Лаура Багдасарян представила восприятие концепции «Нация-Армия» в армянской информационной сфере. Исследование проводилось в январе-октябре 2017 года. Соответственно, публикации о нации-армии составляют 62 процента всех материалов об армии. Активно освещали эту тему телевизионные компании, она включалась не только в новостные программы, но и в ток-шоу, социальные видеоклипы и сериалы. Большинство публикаций в онлайн изданиях были представлены с нейтральных позиций в качестве текущих новостей. Критические замечания на тему армии в онлайн-изданиях высказывались представителями НПО и профессиональных групп, а в телепередачах другие представители этих групп выражали об армии настолько же позитивное мнение, насколько это сделали государственные чиновники.

Лаура Багдасарян сказал, что концепция «нации-армии» не была принята обществом, поскольку существует ряд острых социальных проблем. «Это совпало с законом о 1000 драмов, и те положения концепции нации-армии, которые действительно были направлены на реформы в армии, казалось бы, нормальные и позитивные тенденции, были очень плохо восприняты со стороны. Самая большая ошибка разработчиков концепции «Нация-Армия» заключалась в том, что они начали с закона о 1000 драмах».

Лаура Багдасарян также коснулась интервью министра обороны Вигена Саргсяна, которое он дал для специализированного сайта Razm.info, и где он выразил сожаление по поводу того, что в общественном дискурсе наблюдается спад. Госпожа Багдасарян отмечает, что это всего лишь его восприятие, на самом же деле регресса нет, есть критический подход, и романтические взгляды на армию сменились более реалистичным отношением.