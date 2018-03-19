Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта

При содействии Банка ВТБ (Армения) 20 марта 2018 г. в Музее русского искусства Ереване откроется выставка в рамках проекта “Возвращение украденного “Врубеля”, посвященная русскому художнику Михаилу Врубелю и возвращению утерянной реликвии «Демон и Ангел с душой Тамары» в Армению. Желающие могут посетить выставку с вторника по воскресенье (понедельник выходной) по адресу Исаакяна 38. Выставка продлится до 20 ноября 2018 г.

Картина Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары» была украдена из Музея русского искусства (коллекция профессора А. Я. Абрамяна) в 1995 г. Картина, 22 года находящаяся в международном розыске, в марте 2017 г. была найдена спецслужбами России. На протяжении 8-и месяцев картина находилась на реставрации, после чего обрела первоначальный вид. 15 ноября 2017 г. в Москве, в рамках Дней культуры Армении в России, во Врубелевском зале Государственной Третьяковской галереи президент РФ Владимир Путин передал ее президенту РА Сержу Саргсяну.