Трамп обрушился с критикой в адрес спецпрокурора Мюллера, обвинив в предвзятости в расследовании по «российскому делу»

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп подверг критике спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его в политической предвзятости при проведении расследования связей его предвыборного штаба с Россией и предполагаемого воспрепятствования правосудию со стороны президента.

«Почему в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно добавлен еще один демократ. Кто-нибудь считает это справедливым? И тем не менее, никакого сговора не выявлено», – написал Трамп в твите, опубликованном в воскресенье.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added…does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!

При этом Трамп не принял во внимание, что когда-то Мюллер сам был республиканцем и в целом считается в Вашингтоне аполитичным прокурором, чье расследование деятельности штаба Трампа поддерживается демократами и ключевыми республиканцами, заявившими о своей позиции в воскресных информационных программах.

Президент США также выступил с критикой двух бывших руководителей ФБР – бывшего директора Джеймса Коми, уволенного Трампом в мае прошлого года, и бывшего замдиректора Эндрю Маккейба, уволенного по настоянию Трампа генеральным прокурором Джеффом Сешнсом в пятницу, за 26 часов до его ожидаемого ухода на пенсию со всеми привилегиями. Трамп заявил, что личные письменные записи Коми и Маккейба, в которых они зафиксировали разговоры с президентом, сфабрикованы.

По словам Трампа, он «провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, и он никогда не делал заметок».

«Я не верю в то, что он составил памятные записки, разве только для того, чтобы с их помощью реализовать собственные планы, возможно – позднее. То же самое с лжецом Коми. Можем ли мы назвать их фейковыми записками?» – написал он.

В другом твите он назвал бывшего директора ФБР «ханжеским Джеймсом Коми», заявив, что из-за него Маккейб выглядел, как «мальчик из хора».

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018