Трамп обрушился с критикой в адрес спецпрокурора Мюллера, обвинив в предвзятости в расследовании по «российскому делу»

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп подверг критике спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его в политической предвзятости при проведении расследования связей его предвыборного штаба с Россией и предполагаемого воспрепятствования правосудию со стороны президента.

«Почему в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно добавлен еще один демократ. Кто-нибудь считает это справедливым? И тем не менее, никакого сговора не выявлено», – написал Трамп в твите, опубликованном в воскресенье.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added…does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

При этом Трамп не принял во внимание, что когда-то Мюллер сам был республиканцем и в целом считается в Вашингтоне аполитичным прокурором, чье расследование деятельности штаба Трампа поддерживается демократами и ключевыми республиканцами, заявившими о своей позиции в воскресных информационных программах.

Президент США также выступил с критикой двух бывших руководителей ФБР – бывшего директора Джеймса Коми, уволенного Трампом в мае прошлого года, и бывшего замдиректора Эндрю Маккейба, уволенного по настоянию Трампа генеральным прокурором Джеффом Сешнсом в пятницу, за 26 часов до его ожидаемого ухода на пенсию со всеми привилегиями. Трамп заявил, что личные письменные записи Коми и Маккейба, в которых они зафиксировали разговоры с президентом, сфабрикованы.

По словам Трампа, он «провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, и он никогда не делал заметок».

«Я не верю в то, что он составил памятные записки, разве только для того, чтобы с их помощью реализовать собственные планы, возможно – позднее. То же самое с лжецом Коми. Можем ли мы назвать их фейковыми записками?» – написал он.

В другом твите он назвал бывшего директора ФБР «ханжеским Джеймсом Коми», заявив, что из-за него Маккейб выглядел, как «мальчик из хора».

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

Сешнс уволил Маккейба, согласившись с выводами внутреннего расследования минюста о том, что Маккейб «допустил несанкционированное раскрытие информации СМИ и много раз лгал, в том числе под присягой». Речь идет об утечке, о которой знали Маккейб и Коми, когда они работали вместе в ФБР.

Трамп прокомментировал в «Твиттере» фрагмент своей любимой утренней информационной программы Fox and Friends: «Вот это да, смотрите, как Коми лжет под присягой [на слушаниях в Сенате], когда его спрашивают: «Были ли вы анонимным источником или знаете ли кого-то, кто был анонимным источником?» Он отвечает решительным «никогда». Он лгал, как ясно показали в Fox and Friends».

Трамп заявил, что «фейковые новости в гневе от того, что Маккейб был пойман, выявлен и уволен… Сколько лжи? Сколько утечек? Коми все это знал, и этим дело не ограничивалось!»

«Расследования Мюллера не должно было быть, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно основано на мошенничестве и фейковом досье, проплаченном мошенницей Хиллари и Национальным комитетом Демократической партии, которое было необоснованно использовано в суде по наблюдению в целях внешней разведки для наблюдения за моим штабом. Охота на ведьм!» – написал Трамп в другом твите.

«Комитет Палаты представителей по разведке пришел к выводу, что никакого сговора между Россией и штабом Трампа не было. Как многие теперь обнаруживают, были масштабные утечки, ложь и коррупция на самых высоких уровнях в ФБР, минюсте и Госдепартаменте. Осушить болото», – заявил президент.

Маккейб назвал свое увольнение «местью».

«Со мной обошлись таким образом из-за той роли которую я сыграл, действий, которые я предпринял, и событий, свидетелями которых я стал после увольнения Джеймса Коми», – заявил он.

Американские СМИ утверждают, что он вел письменные заметки по ходу своих бесед с Трампом.

Из-за того, что Маккейб был уволен накануне своего 50-летия, он может потерять льготы, связанные с выходом на пенсию, составляющие тысячи долларов.

Фото — Голос Америки