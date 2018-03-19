Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:25 | Март 19 2018
13:25 | Март 19 2018

Трамп обрушился с критикой в адрес спецпрокурора Мюллера, обвинив в предвзятости в расследовании по «российскому делу»

Трамп обрушился с критикой в адрес спецпрокурора Мюллера, обвинив в предвзятости в расследовании по «российскому делу»

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп подверг критике спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его в политической предвзятости при проведении расследования связей его предвыборного штаба с Россией и предполагаемого воспрепятствования правосудию со стороны президента.

«Почему в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно добавлен еще один демократ. Кто-нибудь считает это справедливым? И тем не менее, никакого сговора не выявлено», – написал Трамп в твите, опубликованном в воскресенье.

При этом Трамп не принял во внимание, что когда-то Мюллер сам был республиканцем и в целом считается в Вашингтоне аполитичным прокурором, чье расследование деятельности штаба Трампа поддерживается демократами и ключевыми республиканцами, заявившими о своей позиции в воскресных информационных программах.

Президент США также выступил с критикой двух бывших руководителей ФБР – бывшего директора Джеймса Коми, уволенного Трампом в мае прошлого года, и бывшего замдиректора Эндрю Маккейба, уволенного по настоянию Трампа генеральным прокурором Джеффом Сешнсом в пятницу, за 26 часов до его ожидаемого ухода на пенсию со всеми привилегиями. Трамп заявил, что личные письменные записи Коми и Маккейба, в которых они зафиксировали разговоры с президентом, сфабрикованы.

По словам Трампа, он «провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, и он никогда не делал заметок».

«Я не верю в то, что он составил памятные записки, разве только для того, чтобы с их помощью реализовать собственные планы, возможно – позднее. То же самое с лжецом Коми. Можем ли мы назвать их фейковыми записками?» – написал он.

В другом твите он назвал бывшего директора ФБР «ханжеским Джеймсом Коми», заявив, что из-за него Маккейб выглядел, как «мальчик из хора».

Сешнс уволил Маккейба, согласившись с выводами внутреннего расследования минюста о том, что Маккейб «допустил несанкционированное раскрытие информации СМИ и много раз лгал, в том числе под присягой». Речь идет об утечке, о которой знали Маккейб и Коми, когда они работали вместе в ФБР.

Трамп прокомментировал в «Твиттере» фрагмент своей любимой утренней информационной программы Fox and Friends: «Вот это да, смотрите, как Коми лжет под присягой [на слушаниях в Сенате], когда его спрашивают: «Были ли вы анонимным источником или знаете ли кого-то, кто был анонимным источником?» Он отвечает решительным «никогда». Он лгал, как ясно показали в Fox and Friends».

Трамп заявил, что «фейковые новости в гневе от того, что Маккейб был пойман, выявлен и уволен… Сколько лжи? Сколько утечек? Коми все это знал, и этим дело не ограничивалось!»

«Расследования Мюллера не должно было быть, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно основано на мошенничестве и фейковом досье, проплаченном мошенницей Хиллари и Национальным комитетом Демократической партии, которое было необоснованно использовано в суде по наблюдению в целях внешней разведки для наблюдения за моим штабом. Охота на ведьм!» – написал Трамп в другом твите.

«Комитет Палаты представителей по разведке пришел к выводу, что никакого сговора между Россией и штабом Трампа не было. Как многие теперь обнаруживают, были масштабные утечки, ложь и коррупция на самых высоких уровнях в ФБР, минюсте и Госдепартаменте. Осушить болото», – заявил президент.

Маккейб назвал свое увольнение «местью».

«Со мной обошлись таким образом из-за той роли которую я сыграл, действий, которые я предпринял, и событий, свидетелями которых я стал после увольнения Джеймса Коми», – заявил он.

Американские СМИ утверждают, что он вел письменные заметки по ходу своих бесед с Трампом.

Из-за того, что Маккейб был уволен накануне своего 50-летия, он может потерять льготы, связанные с выходом на пенсию, составляющие тысячи долларов.

Фото — Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда