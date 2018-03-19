Обыкновенный фашизм – азербайджанские вариации

В самый драматичный период холодной войны, в середине шестидесятых, мыслящую общественность Советского Союза, и не только его, потряс документальный киносериал талантливого кинорежиссера Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». По мнению беспристрастных специалистов, это гениальный фильм о происхождении, становлении фашизма, а самое главное – о его потенциальной угрозе для грядущих поколений.

Это фильм-медитация о сущности и причинах появления фашизма в стране, давшей миру целое созвездие выдающихся представителей науки, культуры и искусства.

Принято считать, что национал-социалистическая идеология Третьего рейха – перевернутая страница истории. Но, увы, оставленное ею наследство возрождается подобно обезглавленному чудовищу из сказки. Холокост, егерн, агрессия, расизм, «возвращение территорий» — все это и сегодня дамокловым мечом висит над человечеством.

«Расширение жизненного пространства Германии» было главным пунктом плана Гитлера. Он и сегодня не дает покоя политическим мужам многих стран, вдохновляемым боевым кличем фашизма «Экспансия на Восток» (Drang nach Osten). Однако некоторые из них направляют стрелки в сторону своих соседей.

Говорят, мафия бессмертна. А фашизм? Он «расцветает» у нас на глазах — в нашем регионе. И нам нужно проявлять осторожность и принять меры против него, ибо современный фашизм не менее опасен и губителен, чем во времена фюрера и дуче.

Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам.

По соседству с нами, в нескольких километрах от нас — на Апшеронском полуострове, набирает обороты машина фашизма.

По классическим канонам, фашизм – это политический режим со своей внутренней и внешней направленностью, со своими принципами и особенностями. Политический истеблишмент современного Азербайджана вбирает в себя все компоненты и параметры фашизма. В политике фашизм выступает в форме диктатуры. В Азербайджане – совершеннейшая диктатура во главе с президентом. Диктаторы, как правило, люди харизматичные, нареченные какими-то особыми именами или эпитетами. Так, Юлий Цезарь был «отцом нации» в Древнем Риме, Муссолини – дуче в Италии, Гитлер – фюрером в Германии. Алиев харизмой не обладает, и он скромно довольствуется статусом президента, скорее всего помня о португальце Антониу Салазаре, тоже убежденном фашисте, занимавшем всего лишь пост премьер-министра. Алиев не разогнал парламент и не отменил многопартийную систему. Однако особенность диктатуры в условиях фашизма состоит в том, что в стране действует система, при которой все рычаги власти сосредоточены в руках единоличного лидера, вследствие чего все законы, принимаемые исполнительной и законодательной властью, превращаются в фикцию, а оппозиционные партии выполняют сугубо декоративную функцию. Так что переизбрание Алиева на пост президента в ходе грядущих выборов обеспечено на сто процентов. Экономика Азербайджана несет в себе все сегменты фашизма. Как и при других фашистских режимах, здесь развивается корпоративизм путем слияния государства и крупного капитала. А в условиях корпоративизма экономическую политику определяют интересы отраслевых сфер. В Азербайджане это, конечно же, углеводородная промышленность. Корпорации представляют собой монстра, рожденного вследствие сращивания государственной бюрократии и олигархии, который распоряжается всем капиталом и резервом государства. Интересы малого и среднего бизнеса игнорируются, а о защите интересов граждан со стороны профсоюзов и синдикатов не может быть и речи. Их попросту нет. В Азербайджане идет милитаризация экономики. Широко распространен любимый лозунг Третьего рейха «пулемет вместо масла». Социальные нужды широких слоев населения, благосостояние простых граждан ставятся ниже военных расходов, которые правящий режим объясняет войной с Нагорным Карабахом. Один из явных признаков политики фашизма – репрессии и цензура. Как и при других фашистских режимах, в Азербайджане действует полицейский механизм, как легальный, так и нелегальный, который строго охраняется государством. Теракты здесь осуществляются не только против активных деятелей оппозиции. На специальных сайтах собирается и классифицируется информация о тех, кто критикует власти. В дальнейшем эти люди подвергаются моральному, а если надо и физическому давлению. Во внутриполитической жизни азербайджанский фашизм совмещает государственные и полицейские репрессии с пропагандистскими методами, цензурой, гонениями и арестами людей. «Одиссея» известного писателя Акрама Айлисли занимает особое место в перечне репрессий против инакомыслящих. Этого факта, как и многих других, «зоркие глаза» западных правозащитников не заметили. Милитаризм – наиболее яркий признак фашизма. Он занимает особое место в нынешней политической жизни Азербайджана и пропагандистской машине его властей. Дабы завуалировать неудачи на ниве внутренней политики, отвлечь внимание людей от повседневных проблем, руководство соседней страны прибегает к испытанному приему фашизма: война провозглашается образом жизни людей. Причем делается это на фоне стереотипов об «армянских агрессорах» и «оккупантах». В Азербайджане создается культ войны, фашистская мифология, в основе которой – погибшие герои «освободительной войны». Открывается аллея героев и тому подобное. Венцом же этой идеологии стал циничный и позорный факт присуждения звания героя убийце Рамилю Сафарову, возведения его на пьедестал почета.

А теперь постараемся разобраться в причинах возникновения и развития фашизма в Азербайджане. Некоторые аналитики считают, что фашизм появляется в странах-лузерах. Побудительной причиной возникновения фашизма может стать, к примеру, глубокий экономический кризис или массовое обнищание населения. По нашему мнению, главными причинами появления фашизма в Азербайджане следует считать поражение этого государства в войне, утрата территорий и, как следствие, его унижение на международной арене. К примеру, в возникновении германского фашизма большую роль сыграли условия, навязанные немцам после Первой мировой войны. Они породили у них так называемый Веймарский стереотип, который умело использовал Гитлер, развязавший Вторую мировую войну для достижения реванша. Германский фашизм стал следствием ностальгии по развалившейся империи, утраты территорий и пошатнувшегося международного авторитета. Что же потеряли наши соседи и какой логике подчиняется азербайджанский фашизм? Возвращение территорий, восстановление территориальной целостности? Предположим, обманутые граждане Азербайджана верят, что армяне «захватили» их территории. Но Алиев и его команда уж точно знают, что армяне вернули то, что было отнято у них сто лет назад, причем частично. Реванш? Если бы Азербайджан был уверен в успехе, особенно после апрельского «блицкрига» в манере a la фашизм, то давно прибег бы к этому шагу. Бакинское руководство, особенно после апрельской войны, терзают сомнения: а нет ли угрозы потерять и то, что оно имеет? Азербайджанский фашизм руководствуется теми же законами, той же психологией, что и другие фашистские страны. В рамках этой логики реваншистские, империалистические и милитаристские устремления Баку открывают новые горизонты конфронтации, манят несбыточными мечтами. Аппетит фашизма, по всей вероятности, разгорается во времени и пространстве. Иначе чем объяснить желание Алиева занять Зангезур и бассейн озера Севан, наконец, вернуть «утраченную» Эриваньскую губернию? Когда следишь за динамикой развития азербайджанского фашизма, приходишь к выводу, что он не признает ни друзей, ни врагов, ни соседей, ни союзников, он подобно спруту распространяет свои щупальца далеко от границ своей страны. Так, помимо армянских земель, азербайджанская политическая мысль зачастую зарится на территорию Северного Ирана, считая ее «землей своих предков». А бакинский политолог Заур Мамедов сделал воистину потрясшее мир заявление, сродни открытию Колумбом Америки, а именно: «Азербайджанцы всегда были хозяевами государства, именуемого Ираном». Выясняется также, что азербайджанцы, не удивляйтесь, «более тысячи лет правили Ираном». Не забывая и о старшем брате, горе-политолог возвещает миру о том, что «в действительности Иран с Х века до 1924 года был тюркским государством». Ни много, ни мало. А мы еще возмущаемся заявлениям о «возвращении Эривани». Остается лишь выразить сомнение в прочности основ, на которых строятся азербайджано-иранские отношения, как и альянс России, Ирана и Азербайджана. Как показывает мировая история, смена фашистского режима практически невозможна. Азербайджанский фашизм не исключение. С самого Судного дня подобные режимы исчезают в пепле войны или же после того, как их лидеры уходят в небытие.

Арман Навасардян

Председатель Дипломатического фонда Армении,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

кандидат политических наук, доцент,

заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Армяно-Российского университета