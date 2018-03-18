Как маршал «выдал» себя жене и его последнее желание

Родившийся в одном из арцахских сел молодой пастух, оставив родное село, спустя годы должен был стать маршалом авиации СССР, руководить в годы Великой Отечественной войны крупными сражениями, участвовать в Ялтинской конференции в качестве советника Сталина, пользуясь его личной симпатией. Однако, покинув родное село, он уже был не Арменаком Ханферянцем, а стал Сергеем Худяковым из города Вольск Саратовской области. Об этом не знал никто, даже жена и сыновья. Только после окончания войны, будучи арестованным по необоснованному обвинению со стороны Лаврентия Берии, выяснилось, что не только не Сергей Худяков, но и армянин по происхождению, из села Мец Тагер Гадрутского района Арцаха.

Сегодня в его родном селе часто можно увидеть сельских старожилов, собирающихся в центре села для разговоров. Именно они и стали нашими собеседниками. Они рассказали разные истории о Ханферянце, которые мы слышали от старших. И мы представим некоторые из них.

Рассказывают, что после его ареста (декабрь 1945 г.), в ходе допросов, по специальному распоряжению Москвы сюда прибыли случайно выбранные три пожилых жителя села (вспомнили имена только двоих – Микиты Санамяна и Арсена Чавакяна). Как они рассказали уже после возвращения, им была представлена группа людей (в числе которых был и арестованный Арменак Ханферянц, но об этом им не сказали) и спросили, знают ли они кого-либо. Естественно, три жителя села не признали маршала (он покинул село, когда ему было 15 лет, а прошло примерно 30 лет).

В ходе допроса все трое рассказали, что в их селе был юноша с таким именем, фамилией, однако ушел из села молодым и сейчас никаких сведений о нем нет. Отметили также, что его отцовский дом сохранился и находится по соседству с сельским клубом. Однако уже потом выяснилось, что аргумент о местоположении дома противоречил ответу, данному во время допроса маршала, так как он сказал, что его отцовский дом находится по соседству с сельской школой. Дело в том, что после его ухода из села, спустя годы школа была перенесена в другое место, а прежнее здание было превращено в клуб.

В беседе с нами жители села рассказали также, что спустя годы после расстрела Ханферянца его жена Варвара вместе с младшим сыном Сергеем приехала в село Мец Тагер (1957 г.), встретилась и познакомилась с его родственниками, посетила отцовский дом Ханферянца, а также вместе с односельчанами посетила сельские святые места. Рассказала, что их визит – это последнее желание маршала.

Жители села рассказали одно из воспоминаний жены. Варвара, вплоть до расстрела Ханферянца не знала о его настоящей национальности. И в один прекрасный день, когда он после допросов уставший возвращается домой и сразу ложится на диван, жена слышит его стон и непонятные слова не на русском. Как рассказала Варвара, тогда она поняла, что Ханферянц на самом деле не русский и скрывает свою национальность.

Давид АБАГЯН, Степанакерт