Визит главы МИД Турции в США отложен «на более поздний срок»

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что поездка министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, планировавшаяся на 19 марта и предусматривавшая встречу с госсекретарём Рексом Тиллерсоном, откладывается на более поздний срок, передает издание MK-Turkey.

«Визит нашего министра в Вашингтон переносится», — цитирует его ТАСС.

Будучи ранее в Москве, глава турецкого МИД отметил, что отставка Тиллерсона ставит под вопрос ближайшие встречи, в том числе намеченные на 19 марта консультации США и Турции по ситуации на севере Сирии. «Наши представители находятся в контакте», — указал он при этом.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место предложена кандидатура Майкла Помпео — директора Центрального разведывательного управления.