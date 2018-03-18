Переизбрание Путина станет началом конца его эры: депутат Бундестага

Депутат бундестага от «зеленых» Юрген Триттин в интервью Deutsche Welle прокомментировал дело Скрипаля, главные интриги на выборах президента России и опасности, подстерегающие Владимира Путина.

Депутат парламентской фракции партии «Союз-90/»зеленые» Юрген Триттин (Jürgen Trittin) в беседе с DW рассказал о том, почему дело Скрипаля не должно выходить за рамки двустороннего конфликта между Великобританией и Россией, о главных интригах на предстоящих президентских выборах в РФ, об опасностях, подстерегающих нового российского главу государства, и о вариантах развития политической ситуации в РФ.

DW: Лондон высылает из страны 23 российских дипломата. Должны ли другие страны ЕС и Германия последовать этому примеру или конфликт должен остаться двусторонним?

Юрген Триттин: Прежде всего речь идет о конфликте между Великобританией и Россией: о шпионаже, контршпионаже и всем остальном вокруг этой темы. Речь идет об атаках, которые ни в коем случае нельзя оправдать. Великобритания отреагировала на это, выслав российских дипломатов. Этот шаг означает, что Лондон, по всей видимости, не хочет обострения кризиса.

— Как вы оцениваете потенциал этого конфликта? До какой степени может дойти эскалация?

— При всем непонимании и понятном возмущении атакой на господина Скрипаля и его дочь правительство Великобритании вначале отреагировало крайне резко. Но сейчас британские власти очевидно пытаются свести этот кризис к тому, чем он действительно является, — к конфликту между двумя странами, шпионящими друг за другом.

— 18 марта в России пройдут выборы президента. Как вы оцениваете общую ситуацию в России накануне выборов?

— Абсолютно очевидно, что старый президент — это новый президент. Все известные нам опросы указывают на то, что он получит от 60 до 70 процентов голосов. Есть три самых больших интриги. Первая — насколько высокой будет явка, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где проявляется молчаливый протест людей, которые не пойдут на выборы.

Второй ключевой вопрос — насколько велико искушение манипулировать результатами выборов при той поддержке населением Путина, которую он, безусловно, и так имеет, и при всех препятствиях свободному волеизъявлению. Ведь это же никакие не свободные выборы. Серьезный кандидат снят с выборов. На кандидатов из определенных списков непосредственно влияла президентская администрация. Ну, и, конечно, проблема доступа к СМИ. Все это вопросы, которые заставляют усомниться в этих выборах.

И третье, наверное, самое важное. С переизбранием Путина начинается начало конца эры Путина. И мы должны быть готовы к тому, что Россия изменится, что будет преемник. Последние месяцы указывают на то, что есть много вещей, которые удивили, между прочим, даже критиков режима. Большое количество независимых кандидатов на коммунальных выборах в Москве, из которых 400 были даже избраны! Готовность, особенно молодежи, выходить на уличные демонстрации против коррупции. Я считаю, это удивило не только режим, не только саму систему, но и часть либеральной оппозиции.

— Ситуация в России кажется относительно стабильной. Сильной оппозиции нет, уличных протестов не ожидается. Как вы думаете, может ли эта стабильность стать поводом для определенной либерализации внутренней политики?

— Я думаю, проблема сегодняшней российской системы состоит в том, что консенсус, существовавший до 2011 года, — мы занимаемся политикой, а взамен обеспечиваем вам стиль жизни Западной Европы — так вот, этот консенсус вследствие экономического кризиса и падения цен на нефть был поставлен под вопрос. Реакцией на это стала жесткая, если не сказать агрессивная, внешняя политика, с большим одобрением встреченная населением России.

Это установленный факт: большинство жителей России одобрили аннексию Крыма. Но под этим поверхностным слоем распространяются диффузные настроения, в которых сквозят разочарование и неприятие. И вот эти настроения будут играть крайне важную роль для преемника, для нового президента. На мой взгляд, маятник может качнуться в любую сторону: в стране может воцариться еще более авторитарный режим, но система может и измениться.

— Как, на ваш взгляд, могли бы развиваться события в лучшем случае?

— Я думаю, что главным условием станет способность России увеличить свой экономический потенциал. Однако этого не произойдет, если она и в дальнейшем будет делать ставку исключительно на экспорт сырьевых товаров, в особенности нефти, угля и газа. Россия должна будет полностью диверсифицировать свою экономику.

Причина, по которой этого до сих пор не произошло, относительно проста: диверсификация экономики означает также диверсификацию власти. А мы в последние годы наблюдали за тем, как ведомства, к которым Путин формально не имеет никакого отношения, становились все более недееспособными, и вся эта система все больше концентрировалась на нем как на президенте. А нам известно из истории: нет ничего более нестабильного, чем кажущаяся стабильной система, в которой доминирует один человек.

На снимке — Юрген Триттин (Фото — Deutsche Welle)