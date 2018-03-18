Заявление армянских организаций — о негативном отношении России к Европейской платформе демократических выборов

13 марта 2018 года Министерство юстиции Российской Федерации признала нежелательными организациями Европейскую платформу демократических выборов (EPDE) и ее члена, литовскую организацию «Международный центр по изучению выборов» (IESC).

Негативное отношение России к платформе обусловлено разоблачениями члена платформы, российской ассоциации «Голос», которые всегда раскрывают избирательные фальсификации и нарушения.

Министерство юстиции РФ внесло «Голос» в перечень иностранных агентов еще в 2014 году, а преследования и ограничения в отношении членов организации, попытки ее дискредитации носят постоянный характер. В эти дни давление на сотрудников ассоциации усилилось из-за предстоящих 18 марта выборов президента РФ, так как разработанные ассоциацией инструменты статистического анализа предоставят возможность для раскрытия всех махинаций с цифрами, зарегистрированных во время выборов.

На этапе подготовки к выборам возможное исключение реальных конкурентов и массовое использование административного ресурса уже свидетельствуют о том, что результаты выборов предопределены и основная стратегия – искусственное раздувание участия избирателей.

Ассоциации «Голос» запретили наблюдать за предстоящими выборами, им отказались предоставить территорию под центр для телефонных звонков, и с помощью средств массовой информации проводится четкая политика по дискредитации их деятельности. Напомним, что власти РА не предоставили приглашение Европейской платформе демократических выборов для наблюдения за референдумом по Конституции в декабре 2015 года и выборами в Национальное Собрание Армении в апреле 2017 года, в результате чего платформа была вынуждена аккредитовать наблюдателей через местных партнеров – коалиции «Гражданин наблюдатель» и «Независимый наблюдатель». Тогда как присутствие этой миссии в Армении в декабре 2015 года дало возможность озвучить широкомасштабные фальсификации в ходе референдума по Конституции.

Армянскими организациями – членами Европейской платформы демократических выборов, являются Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи и Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл».

Ванадзорский офис ХГА

Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл»

Союз информированных граждан