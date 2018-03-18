Католикос всех армян Гарегин Второй встретился с главой МВД Украины Арсеном Аваковым: фото

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита патриарха в Украину, передает официальный сайт МВД страны.

Стороны обсудили вопросы, связанные с жизнью многочисленной армянской общины в Украине, чьи исторические корни уходят в далекое прошлое.

В сообщении также отмечается, что вместе с Его Святейшеством Гарегином II, а также главой Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископом Маркосом Оганесяном Арсен Аваков принял участие в первой квартальной конференции Союза армян Украины.

С участием Главы Армянской Апостольской Церкви состоялся чин освящения фундамента армянского кафедрального собора, возводимого в Киеве.

Сохранены церкви, памятники истории и культуры, уцелевшие на территории Украины, датированные XI веком. Остальные разрушены. Исторически сами армянские колонии сформировались на Подолье, в Галичине и Крыму. На сегодня в Украине проживает около 500 000 армян. В 1991 году с восстановлением независимости в Украине было официально зарегистрировано епархию Армянской Апостольской Церкви, общины которой сейчас действуют во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске, а также в некоторых городах Крыма.

Фото — из официального сайта МВД Украины