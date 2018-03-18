Чехия, Словакия и Швеция возмущены утверждениями МИД России о причастности к производству вещества «Новичок»

Власти Чехии и Словакии категорически отвергли утверждения российской стороны, что их страны могут являться производителями нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом передает ВВС.

В субботу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». По версии Захаровой эти странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

«Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием — идет ли речь о четвертом поколении или ином — и его использованием», — сказал представитель МИД Словакии Петер Суско.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой «абсолютно необоснованными и спекулятивными» и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные высказывания.

«Это классический пример того, как можно манипулировать информацией в общественном пространстве, делать крайне спекулятивные заявления без каких-либо доказательств, — написал в «Твиттере» Стропницкий. — Эта информация появилась уже несколько дней назад на полном дезинформации вебсайте «Спутник».

Министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении «Новичка» неприемлемыми и необоснованными. «Вместо этого России следует ответить на вопросы Соединенного Королевства», — цитирует Валльстрем агентство Рейтер.

Фото — ВВС