Серж Саргсян встретился с членами Высшего судебного совета и выступил с обращением: видео

Президент Серж Саргсян 16 марта встретился с первым составом Высшего судебного совета. Президент Республики поздравил членов и председателя Совета с избранием, пожелал успехов, плодотворной работы и выразил уверенность, что каждый из членов Высшего судебного совета приложит свою энергию, опыт и знания во имя становления и эффективной деятельности этой важной государственной структуры.

Во время встречи Президент Саргсян также представил свои подходы и ожидания от ногой государственной структуры, сформированной в результате изменений Конституции, — Высшего судебного совета.

«Уважаемые коллеги,

Осталось меньше месяца до того дня, когда вы уже официально примете высокую честь представлять этот конституционный орган. Думаю, что быть избранным в первый состав Совета вдвойне повышает ответственность, поскольку вам предстоит заниматься становлением этого органа, а от становления этого независимого органа очень много зависит в нашей стране.

Хочу лично поздравить Вас, господин Арутюнян. Уверен, что при Вашем руководстве в обозримом будущем Высший судебный совет наметит свой путь становления и займёт своё достойное место в системе наших государственных органов и не только. Я уверен, что пройдёт определённое время и уже на международной арене, на профессиональных площадках будет признан Высший судебный совет Армении.

Не секрет, что по концепции конституционных изменений изначально было намечено повысить роль Совета правосудия. Однако, учитывая обстоятельство независимости судебной власти, профессиональный совет предложил в конце концов создать орган, который бы нёс ответственность в вопросе повышения независимости судов и судей.

Это не означает, что мы недооценили роль Совета правосудия в деле становления нашей судебной системы. Более того, должен сказать, что Совет правосудия в течение этих двадцати лет внёс свой вклад. Какие бы проблемы ни видело наше общество, лично я, или какое бы мнение ни имели в вопросе независимости и справедливых вердиктов судебной системы, тем не менее, нашу судебную систему сегодня нельзя сравнить с тем, что было десять или пятнадцать лет назад.

Я думаю, что Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, а, конечно, также ожидания нашей общественности.

По моему глубокому убеждению, те органы, которые наделены предусмотренными Конституцией большими полномочиями, должны также нести большую ответственность. Здесь нет другого пути. И этот подход касается не только Высшего судебного совета, а всех предусмотренных той же Конституцией государственных органов.

Полупрезидентская система решила определённые задачи в деле развития нашей страны, но, поверьте, для развития это не лучшая система. Конечно, мы всегда говорили, и сейчас говорим и будем говорить в будущем, что страна может иметь большую скорость, большой темп развития при любой системе управления. Это истина. Но истиной является также то, что прошедшие испытание десятилетиями механизмы могут способствовать или препятствовать этому развитию

У вас есть очень большие полномочия. Вы будете тем единственным органом, который будет выбирать и назначать судей, вы будете также тем единственным органом, который будет прекращать полномочия или призывать к ответственности судей. Хочу вам пожелать решимости и выражаю надежду, что никто из вас не попытается быть добросердечным, в том смысле, что добросердечие не означает прощать ошибки, быть добрым и добросердечным никогда не означает не видеть ту проблему, которая становится системной, которая наносит вред государству. Думаю, никто из вас не сомневается, что для развития государства правосудие имеет просто первоочередное значение, будь то экономика, политика или другая сфера.

Совет имеет ещё одну особенность – он сформировался на принципе равенства. В Совет вошли как практикующие судьи, обладающие многолетним опытом, так и учёные-юристы. Уверен, что вы полностью осознаёте, что вы не являетесь представителями двух разных групп, и особенно для общественности вы должны предстать в качестве единого органа. В противном случае, это будет мешать работе Высшего судебного совета и принесёт только вред. Сколько хотите спорьте, дискутируйте во время заседаний вашего совета, в ваших кабинетах, но защищая интересы самого важного звена нашей правовой системы – интересы суда. Мы должны достигнуть высокого уровня правосудия. Вот поставленная перед нами задача.

Ясно, что это не указания, а мои подходы, подходы человека, который подробно, всегда вместе с профессиональным советом участвовал в обсуждениях и имел большое желание создать орган, который может иметь существенную роль в большом деле становления независимости наших судов. Независимости, но не от всего, а всегда будучи подотчётными перед законом. В первую очередь суд должен отвечать перед законом, потому что, если он других учит быть ответственными перед законом, обязывает других выполнить по всему объёму закона, в первую очередь он сам должен быть таким. Это очень ясная вещь, должен говорить – делай так, как я.

Ещё раз хочу поздравить всех вас и пожелать успехов. Уверен, что в обозримом будущем Совет состоится», — сказал Президент Республики.

Председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян от своего имени и от имени членов Совета выразил благодарность Президент Республики за то, что в рамках своей конституционной функции обеспечения нормальной деятельности законодательной, исполнительной, судебной властей, встретился с членами Совета, за поздравления и добрые пожелания. Гагик Арутюнян заверил, что все члены Совета готовы приступить к работе с безраздельным чувством долга и ответственности, чтобы оправдать те ожидания, которые существуют от этого нового органа.

«Мы с коллегами обсудили, и Вы подчеркнули, многоуважаемый Президент, то важное обстоятельство, что здесь уже нет разницы, члены совета из судов, из университета, из науки. Здесь есть единая ответственность перед народом. То есть единое чувство ответственности в том, чтобы обрести доверие и насколько возможно быстрее зарегистрировать положительные результаты. Ожидается действительно серьёзная, загруженная работа», — сказал председатель Высшего судебного совета и сообщил, что несмотря на оставшиеся меньше месяца времени до принятия полномочий Совета, в действительности Совет уже приступил к подготовительной работе, без которой, по словам Гагика Арутюняна, было бы трудно вовремя реализовать ожидаемый объём работ и быстро найти решения для ключевых задач.

Пресс-служба Президента Армении