Католикос Гарегин Второй в Киеве освятил фундамент возводящегося армянского кафедрального собора: видео

16 марта Католикос всех армян Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора (ул. Горловская 215). Об этом передает издание AnalitikaUA.net.

В ходе своего пребывания в столице Украины Католикос всех армян Гарегин II принял участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры Украины.

После посещения квартальной конференции Союза армян Украины, состоявшейся в Киеве, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора, в будущем одного из крупнейших армянских храмов Европы.

На освящении Католикос Гарегин II наградил председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна орденом Святого Нерсеса Шнорали, как инициатора строительства и идентификации армянских церквей в Украине.

Церемония прошла при участии главы Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Маркоса Оганесяна, Председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна, Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Украине Андраника Манукяна, глав региональных армянских общин, входящих в состав САУ и большого числа прихожан.

Напомним, 16 марта в конференц-зале гостиницы Hyatt Regency Kyiv прошла первая квартальная конференция Союза армян Украины 2018 года.

В мероприятиях приняли участие также посол США Мари Йованович, посол РА в Украине Андраник Манукян, Министр внутренних дел Арсен Аваков, Глава Украинской Епархии ААЦ Епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, видные общественные деятели.