Алексей Навальный: «Выборы» в России начались традиционно — видео

Navalny.com. Ну что же, пока можно смело заявить: ошибались те, кто говорили «на этих выборах будет меньше фальсификаций, потому что Путин и так всех победил».
Утро в совхозе началось традиционно.
Наших наблюдателей в Кемеровской области и Краснодарском крае просто не пускают на участки.
В Кемерово мы видим смешную технологию контроля явки. Сидит бабка у урны и выдает некие жетончики проголосовавшим.
Как контролируют явку в Кемеровской области. Сидит женщина выдает талоны проголосовавшим. Можно смотреть онлайн https://t.co/mYRHsubIgD pic.twitter.com/y7MlsWb3zP
— Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 18, 2018
В Краснодарском крае просто сидят чуваки от администрации по поддельным направлениям и говорят: место наблюдателей уже занято.
По всему Краснодару наши наблюдатели столкнулись с тем, что их место уже занято (человек с таким же статусом от того же кандидата). Это фальшивые наблюдатели, направления которым никто не выдавал.
Счёт уже идёт на десятки участков. pic.twitter.com/WNfnryR6GD
— Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_krd) March 18, 2018
Видеонаблюдатели видят, что на Дальнем Востоке в урнах для голосования лежат бюллетени ещё до открытия участков,
Южно-Сахалинск, УИК № 295
Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C
— Alexander V. Litreev (@alexlitreev) March 17, 2018
ЦИК на это не моргнув глазом отвечает: это члены комиссии проголосовали.
Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения". https://t.co/qikeDivdU6
— ЦИК России (@CIKRussia) March 17, 2018
По закону до начало голосования урна должна быть пустой и опечатанной, но в день голосования в ЦИКе обычно о такой юридической мелочи забывают.
Зато моментально вырубить видеотрансляцию с этого участка они не забыли.
Подвозы людей массовые и везде.
Понятное дело, идут классические прямые вбросы:
Прелесть какая, посмотрите. Вброс. Приморский край, город Артём, УИК номер 326. pic.twitter.com/PJlStzW23B
— Alexey Navalny (@navalny) March 18, 2018
В самой густонаселенной части страны ещё раннее утро, а значит ваша агитация за бойкот таких «выборов» ещё очень важна.
У нас сегодня весь день прямая трансляция того, что происходит. Информация от наблюдателей. Интересные гости. Включайтесь.