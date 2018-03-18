Алексей Навальный: «Выборы» в России начались традиционно — видео

Navalny.com. Ну что же, пока можно смело заявить: ошибались те, кто говорили «на этих выборах будет меньше фальсификаций, потому что Путин и так всех победил».

Утро в совхозе началось традиционно.

Наших наблюдателей в Кемеровской области и Краснодарском крае просто не пускают на участки.

В Кемерово мы видим смешную технологию контроля явки. Сидит бабка у урны и выдает некие жетончики проголосовавшим.

Как контролируют явку в Кемеровской области. Сидит женщина выдает талоны проголосовавшим. Можно смотреть онлайн https://t.co/mYRHsubIgD pic.twitter.com/y7MlsWb3zP — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 18, 2018

В Краснодарском крае просто сидят чуваки от администрации по поддельным направлениям и говорят: место наблюдателей уже занято.

По всему Краснодару наши наблюдатели столкнулись с тем, что их место уже занято (человек с таким же статусом от того же кандидата). Это фальшивые наблюдатели, направления которым никто не выдавал. Счёт уже идёт на десятки участков. pic.twitter.com/WNfnryR6GD — Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_krd) March 18, 2018

Видеонаблюдатели видят, что на Дальнем Востоке в урнах для голосования лежат бюллетени ещё до открытия участков,

Южно-Сахалинск, УИК № 295

Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) March 17, 2018

ЦИК на это не моргнув глазом отвечает: это члены комиссии проголосовали.

Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения". https://t.co/qikeDivdU6 — ЦИК России (@CIKRussia) March 17, 2018

По закону до начало голосования урна должна быть пустой и опечатанной, но в день голосования в ЦИКе обычно о такой юридической мелочи забывают.

Зато моментально вырубить видеотрансляцию с этого участка они не забыли.

Подвозы людей массовые и везде.

Понятное дело, идут классические прямые вбросы:

Прелесть какая, посмотрите. Вброс. Приморский край, город Артём, УИК номер 326. pic.twitter.com/PJlStzW23B — Alexey Navalny (@navalny) March 18, 2018

В самой густонаселенной части страны ещё раннее утро, а значит ваша агитация за бойкот таких «выборов» ещё очень важна.

У нас сегодня весь день прямая трансляция того, что происходит. Информация от наблюдателей. Интересные гости. Включайтесь.