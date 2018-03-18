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15:54 | Март 18 2018

Алексей Навальный: «Выборы» в России начались традиционно — видео

Алексей Навальный: «Выборы» в России начались традиционно — видео

Navalny.com. Ну что же, пока можно смело заявить: ошибались те, кто говорили «на этих выборах будет меньше фальсификаций, потому что Путин и так всех победил».

Утро в совхозе началось традиционно.

Наших наблюдателей в Кемеровской области и Краснодарском крае просто не пускают на участки.

В Кемерово мы видим смешную технологию контроля явки. Сидит бабка у урны и выдает некие жетончики проголосовавшим.

В Краснодарском крае просто сидят чуваки от администрации по поддельным направлениям и говорят: место наблюдателей уже занято.

Видеонаблюдатели видят, что на Дальнем Востоке в урнах для голосования лежат бюллетени ещё до открытия участков,

ЦИК на это не моргнув глазом отвечает: это члены комиссии проголосовали.

По закону до начало голосования урна должна быть пустой и опечатанной, но в день голосования в ЦИКе обычно о такой юридической мелочи забывают.

Зато моментально вырубить видеотрансляцию с этого участка они не забыли.

Подвозы людей массовые и везде.

Понятное дело, идут классические прямые вбросы:

В самой густонаселенной части страны ещё раннее утро, а значит ваша агитация за бойкот таких «выборов» ещё очень важна.

У нас сегодня весь день прямая трансляция того, что происходит. Информация от наблюдателей. Интересные гости. Включайтесь.

 

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Рубрики: Международные

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