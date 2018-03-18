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13:27 | Март 18 2018

Учебный курс ВС Британии для инструкторов миротворческой бригады МО Армении

Учебный курс ВС Британии для инструкторов миротворческой бригады МО Армении

С 18 февраля по 16 марта инструкторы Военно-консультативной группы и подготовки вооруженных сил Великобритании провели в учебном центре «ZAR» ВС Армении занятия по подготовке инструкторского состава миротворческой бригады МО РА, в рамках которых были подготовлены 20 инструкторов для проведения учебных курсов по миротворчеству, в соответствии с методологией, соответствующей международным критериям.

Дипломы прошедшим курсы, 16 марта, во время церемонии по случаю окончания курсов, вручила посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт. Военнослужащие, продемонстрировавшие во время обучения, высокий уровень активности и знаний, были награждены символическими подарками.

Пресс-служба Министерства обороны РА 

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Рубрики: Военные, Официальные

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