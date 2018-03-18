Каким будет Майк Помпео для Турции?

MK-Turkey. 14.03.2018г. «Утром Ханде Фырат, близкая к правительству журналистка, на CNN Türk говорила, что Майк Помпео в американском сенате был членом группы друзей Турции, так же он выступал против «геноцида армян» — это всё, по её мнению, положительные показатели. Однако! После путча он негативно высказывался в адрес Турции и поддержал путчистов», — пишет российское издание MK-Turkey в статье от 14.03.2018г под заголовком «Каким будет Помпео для Турции?» и продолжает:

По словам Фырат, так делали все американцы, поэтому на поддержку мятежников американцами можно не обращать внимание, и этот факт не нужно оценивать как негативное отношение к Турции. Возможно, тут она права, потому что даже купленный турецким правительством Майкл Флинн (экс-советник Трампа по безопасности) в ночь переворота высказывался в поддержку переворота. Но в целом, мне кажется, журналистка передаёт надежды определённой части правящей элиты, которая хочет видеть в назначении экс-главы ЦРУ на должность главы Госдепа нечто позитивное для себя.

Есть несколько вариантов развития событий: Помпео будет более мягок к Турции, и это поможет улучшить отношения двух стран. Или новый глава Госдепа будет жёстким. Он будет гнуть свою линию и не будет идти на компромиссы. Не уверен, сработает ли это с Эрдоганом. Тем более сейчас. Всё зависит от козыря в рукаве Помпео.

Лакмусовой бумагой может послужить ситуация в Манбидже. Если помните, с Тиллерсоном — судя по словам Чавушоглу — Турция согласовала совместный контроль района. Но это был Тиллерсон. И на днях глава МИД Турции собирался ехать в США добивать эту тему, но теперь в этой поездке, возможно, не осталось особого смысла. Помпео начнёт работать только с 1 апреля.

Фото — MK-Turkey